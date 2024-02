Cooperativa Maris, oltre 1.500 dipendenti ancora in attesa della tredicesima

Genova. Prosegue la trattativa sulla vertenza che coinvolge la Maris, cooperativa che opera in campo sociale attraverso appalti pubblici e privati per cui lavorano circa 1.500 dipendenti.

Giovedì si è svolto l’incontro richiesto dalla Cgil e coordinato dalla prefettura di Genova con le prefetture di Imperia, Savona e La Spezia e la Maris, e la Cgil ha chiesto e ottenuto un tavolo di confronto con la cooperativa da tenersi nel più breve tempo possibile.

Al centro della vertenza la mancata corresponsione della tredicesima e un piano di rientro rateale deciso in modo unilaterale dalla cooperativa: “Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo alla Cooperativa Maris – ha detto Fabio Marante, segretario Cgil Liguria – si tratta di lavoratrici e lavoratori che operano in settori nevralgici pubblici”.

La cooperativa Maris, come detto, impiega circa 1.500 tra dipendenti e soci e opera prevalentemente attraverso appalti pubblici e privati in diversi settori che vanno dalla sanità, al settore metalmeccanico, i servizi. La tredicesima è stata rateizzata dalla cooperativa senza alcuna informazione preventiva né alcuna condivisione con le organizzazioni sindacali.

La riunione di giovedì quindi si è conclusa con un verbale di mancato accordo, ma anche grazie alla mediazione delle prefetture, Cgil Liguria ha chiesto e ottenuto che, a breve, sia calendarizzato un nuovo incontro nel quale risolvere la vertenza. Nei prossimi giorni saranno decise con i dipendenti soci della cooperativa Maris le modalità con le quali dare seguito allo stato di agitazione.