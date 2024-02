Congressi, 15 grandi aziende alla scoperta di Genova per organizzare i loro prossimi eventi

Genova. In gergo tecnico si chiama Educational ed è un incontro nel quale gli organizzatori di grandi congressi internazionali vengono invitati da una città per individuare la sede migliore per i loro prossimi eventi.

Convention Bureau Genova (il consorzio che riunisce al suo interno le principali aziende del territorio che offrono servizi in questo settore dagli alberghi alle location, dai trasporti al catering, etc), nei prossimi tre giorni illustrerà a 15 key buyers nazionali la bellezza della nostra città e la sua predisposizione ad accogliere eventi di questo tipo grazie alla sua peculiare conformazione morfologica e alla crescita nei servizi alle aziende che ha sviluppato negli ultimi decenni.

Le aziende che parteciperanno sono del calibro di Ernst e Young, Leonardo, Pirelli Tyres, Parmalat, e i loro rappresentanti avranno occasione di visitare le nostre strutture ricettive, le sedi dei lavori e le locations in una visita guidata dallo staff di Convention Bureau Genova con la presenza della presidente Ilaria Alzona.

Alla cena di gala di venerdì 1° marzo che si terrà a Villa del Principe, parteciperanno la presidente di Convention Bureau Genova Ilaria Alzona, per il Comune di Genova il Sindaco Marco Bucci e l’assessora Alessandra Bianchi, per la regione Liguria la consigliera Sonia Viale e Jessica Nicolini, per Confcommercio il presidente Alessandro Cavo.

Tre giorni intensi quindi, che saranno caratterizzati da numerose site inspection, visite ai palazzi dei Rolli e di incontri con i soci di Cbg con lo scopo di offrire un grande contributo promozionale allo sviluppo del settore congressuale per la città di Genova.