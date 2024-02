Condannata a 5 anni per falso e peculato, il Consiglio di disciplina degli avvocati di Genova dispone la radiazione di Barbara Raimondo

Genova. Il consiglio di disciplina dell’Ordine degli avvocati di Genova ha disposto la radiazione dell’avvocata Barbara Raimondo, condannata in primo grado a 5 anni di carcere con rito abbreviato per aver sottratto a un’anziana di cui faceva l’amministratrice di sostegno oltre un milione di euro

Raimondo, 58 anni, figlia di uno dei più noti penalisti genovesi, è stata condannata penalmente per falso e peculato e dovrà risarcire l’erario dello Stato per un milione di euro in quanto i reati sono stati commessi nel ruolo di amministratrice di sostegno della donna. Raimondo, difesa dagli avvocato Alessandro Vaccaro e Andrea Vernazza, ha deciso di fare appello contro la sentenza che, una volta divenuta definitiva, la porterà in carcere.

Intanto il consiglio distrettuale di disciplina si è mosso in autonomia rispetto alle tempistiche del processo penale che appunto non è ancora definitivo e al termine del ‘dibattimento’ istruito dal procedimento disciplinare ha optato per la sanzione massima, quella della radiazione.

Il provvedimento, depositato il 21 febbraio, non ha portato ancora alla cancellazione formale dell’avvocata dall’albo perché la 58enne farà ricorso al consiglio nazionale forense e, in terzo grado, alla Corte di Cassazione.

La sanzione della radiazione, come avviene in tutti gli ordini professionali, è quella più grave in cui incorrere un avvocato e viene emanata per “fatti che ledano in maniera particolarmente grave la categoria – spiega la presidente del consiglio distrettuale di disciplina Roberta Barbanera – perché il nostro compito è quello che di tutelare il prestigio e il decoro della professione. Barbanera, nel suo ruolo istituzionale, ovviamente non può rilasciare commenti circa i procedimenti in corso, ma spiega che in generale il consiglio di disciplina “è autonomo rispetto al procedimento penale, con cui ovviamente si interfaccia”. Il procedimento disciplinare fra l’altro “ha tempi di prescrizione più stringenti di quello penale ma può anche essere riaperto all’esito dello stesso, quando per esempio, un inscritto condannato viene poi assolto in appello per non aver commesso il fatto. In quel caso è nostro dovere riaprire il procedimento e rivedere le nostre decisioni”.