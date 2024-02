Con lo Skymetro meno bus elettrici in Valbisagno: “Serviranno solo per le brevi distanze”

Genova. Con lo Skymetro si potrà “risparmiare” sugli assi di forza, tagliando leggermente le frequenze dei mezzi su gomma che percorrono la sponda destra della Valbisagno. È quanto risulta da un documento che il Comune di Genova ha integrato nella progettazione della metropolitana sopraelevata per rispondere alle richieste di chiarimenti formulate da Regione Liguria e Soprintendenza. La relazione tra i due sistemi di trasporto, infatti, non era mai stata affrontata nei numerosi elaborati consegnati dal raggruppamento Systra-Italferr-Architecna-Land, ancora al vaglio dei tecnici per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

La riduzione delle corse dei bus era una delle preoccupazioni del comitato contrario alla realizzazione dell’opera. Sulla carta, però, la sforbiciata non dovrebbe essere particolarmente dolorosa: “Nello scenario a progetto – si legge nella nota firmata dal Rup Emanuele Scarlatti – l’estensione della metropolitana, catturando parte dell’utenza che nello scenario di riferimento utilizzava l’asse Val Bisagno per lo spostamento, consente una lieve dilatazione delle frequenze sia per la versione lunga che per la barrata, passando su entrambe da 6 a 8 minuti, quindi da 3 a 4 minuti nel tratto in sovrapposizione Molassana-Brignole“. Di fatto si tratta della stessa frequenza (almeno teorica) garantita oggi nell’ora di punta mattutina in assenza di altri mezzi di trasporto.

La rimodulazione delle frequenze consente anche di risparmiare sui bus elettrici flash charging da usare sull’asse di forza della Valbisagno: in fase di esercizio è previsto un impiego massimo di 21 mezzi da 18 metri, che insieme alle scorte corrispondono ai 27 veicoli ordinati alla svizzera Hess nell’ambito della gara da 31 milioni di euro per l’acquisto dell’intera flotta finanziata dal ministero. I punti di ricarica saranno installati ai capolinea (Prato e piazzale Kennedy) e in via Piacenza. La capienza dichiarata di queste vetture è di 136 passeggeri, con qualche posto sacrificato per fare spazio alle batterie. La particolare infrastruttura di ricarica non era oggetto dell’appalto perché verrà fornita da Hitachi.

Lo Skymetro, però, non sarà pronto certamente prima del 2027 (e il ministero dei Trasporti sta confezionando una proroga fino al 2029, come richiesto dal Comune). Nel frattempo cosa succederà? In pratica resteranno in circolazione alcuni autobus a gasolio: “Evitando un acquisto di e-bus superiori alla necessità del sistema a regime, considerando che nel parco mezzi di Amt vi è la disponibilità di veicoli a 18 metri Euro 6 di recente acquisto, si è deciso che l’esercizio verrà effettuato con tutti gli e-bus acquistati e solo come integrazioni e scorte verranno utilizzati i bus a 18 metri termici sopra descritti”.

Molti, specialmente sul fronte del no, si sono chiesti a cosa servirà lo Skymetro con un “asse di forza” in sponda destra, dove risiede la maggior parte degli abitanti. Secondo i tecnici del Comune le due infrastrutture avranno funzioni diverse: “La linea su gomma, ad alta capacità e frequenza, dato il posizionamento in sponda destra, la più densamente abitata, e la minore interdistanza tra le fermate (circa 250-300 metri), è maggiormente idonea a soddisfare gli spostamenti di breve percorrenza, in quanto sulle distanze importanti non può competere in regolarità e tempi di percorrenza con il servizio offerto dalla parallela linea della metropolitana. Il servizio su ferro, invece, dato il posizionamento principalmente in sponda sinistra, la maggiore interdistanza tra le fermate e ridottissimi tempi di percorrenza, è in grado di soddisfare maggiormente gli spostamenti di medio e lungo raggio. Sulle maggiori distanze risulta inoltre facilmente ammortizzabile il perditempo legato all’attraversamento del torrente”.

A conti fatti, tuttavia, il bus rimarrà un’opzione concorrenziale per gli utenti della Valbisagno. Un esempio. Oggi, con una quota di corsie riservate inferiore a quella prevista per l’asse di forza (che pure è stata ritoccata al ribasso per limitare i disagi al traffico privato), il tempo di percorrenza teorico delle linee 13-14 dalla fermata Piacenza 1 a piazza Verdi nella fascia di punta del mattino è di 27 minuti con un tempo di attesa medio di 2 minuti. Lo Skymetro ci metterebbe circa 10 minuti con un tempo di attesa medio di 3 minuti, ma a questi si dovrebbero aggiungere il percorso a piedi verso la stazione San Gottardo (7 minuti a passo normale) e quello per uscire da Brignole (altri 3 minuti). In pratica il risparmio netto sarebbe di cinque minuti o poco più, pur con un comfort di viaggio decisamente superiore.

Tenendo conto poi delle modifiche necessarie per evitare la esse sul Bisagno a Sant’Agata (regresso a Martinez o cambio treno a Brignole), i vantaggi dell’effetto rete con le altre destinazioni raggiunte dalla metropolitana verrebbero ad annullarsi, o per l’allungamento dei tempi (rispetto agli 11 minuti dichiarati per l’intera tratta) o per la rottura di carico scongiurata dal progetto originario. Senza contare che, in caso di allerta meteo arancione o rossa, alcune o tutte le stazioni dello Skymetro potrebbero risultare inaccessibili (anche questo lo ha spiegato il Comune nelle ultime integrazioni), costringendo almeno una parte dei 60mila viaggiatori potenziali in entrambe le direzioni a riversarsi sui bus elettrici.

Ad oggi rimane un’incognita anche l’interazione tra lo Skymetro e le linee collinari della Valbisagno. A fungere da hub di interscambio dovrebbe essere l’area di Molassana, dove è previsto anche un parcheggio da 200 posti in prossimità della stazione di testa, ma non è ancora chiaro quali bus si attesterebbero in largo Boccardo. A subire una riduzione del percorso saranno quasi certamente 480 e 482, che scendendo da Sant’Eusebio troveranno la metropolitana nei pressi di piazzale Bligny, ma anche il destino del 48 (che per ora non sarà coinvolto dalla revisione della rete legata agli assi di forza, come ha confermato Amt) è incerto. Nessuna indicazione è emersa sui possibili futuri interscambi in piazza Romagnosi: le linee di Marassi e Quezzi si attesteranno in piazza Galileo Ferraris per fare staffetta coi nuovi bus da 18 metri, ma in questo modo perderanno la connessione con la metropolitana a Brignole.

La linea di forza della Valbisagno dovrebbe entrare in esercizio tra fine 2024 e inizio 2025, secondo le ultime dichiarazioni dell’assessore Matteo Campora. Nel frattempo in autunno è previsto l’inizio dei lavori per costruire il nuovo parcheggio di interscambio da 450 posti dove oggi sorge la vecchia rimessa Amt di via Bobbio, all’uscita di Genova Est, un’area che in prospettiva farebbe comodo anche allo Skymetro visto che a Staglieno in sponda sinistra sono previsti solo 53 posteggi (in un’area a forte dissesto idrogeologico).