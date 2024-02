Commercio in crisi: oltre 1.500 negozi chiusi a Genova in dieci anni. E le nuove aperture “mangiano” le storiche

Genova. “C’era una volta il commercio”. Inizia così il report con cui Confcommercio testimonia la crisi in cui sono sprofondate le attività di commercio al dettaglio in tutta Italia, un trend negativo che si riflette anche su Genova. In dieci anni, infatti, nel capoluogo ligure hanno chiesto oltre 1.500 negozi, quasi quattro al giorno, passando dai 6.846 del 2012, ai 5.320 di giugno 2023.

La crisi del commercio: persi 1.526 negozi dal 2012 a oggi

La debacle più fragorosa è quella registrata nei quartieri. Se in centro il calo appare meno impattante – si è passati dai 1.673 negozi aperti nel 2012 ai 1.322 del 2023 – nel resto della città si sono abbassate ben 1.175, passando da 5.173 a 3.998 negozi aperti. Una desertificazione commerciale, così la definisce Confcommercio, comune alla gran parte dello Stivale, di cui Genova sembra però essere diventata una sorta di manifesto, e che ha ripercussioni non soltanto sul tessuto economico della città, ma anche su quello sociale. Soprattutto in una città in cui il calo demografico è netto e costante ormai da anni.

Del tema si è parlato venerdì mattina in un’apposita commissione comunale in cui l’assessora al Commercio, Paola Bordilli, ha presentato un (criticato) “Piano di strategia commerciale nel Comune di Genova” che ruota intorno a tre punti principali: firma di intese commerciali, digitalizzazione e miglioramento della qualità dell’offerta commerciale, incentivando nuove aperte.

Proprio l’accenno generale alle nuove apertura ha suscitato non poche proteste da parte delle opposizioni, che hanno contestato la mancanza di strategie a lungo termine e l’assenza di accenni alla gestione della concorrenza rappresentata da grandi catene e grande distribuzione. Critiche in parte condivise anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria, che pur condividendo in parte alcuni punti toccati da Bordilli nella sua presentazione, hanno approfittato dell’occasione per snocciolare tutte le criticità del comparto.

Le richieste: più parcheggi e investimenti per tutelare le attività che ancora resistono

“È necessario approccio ‘olisitico’ al commercio – ha detto il presidente di Confcommercio Alessandro Cavo – Notiamo una grande proattività a destinare aree pubbliche al nuovo commercio, sia esso grande distribuzione organizzata o centri commerciali che si delineano sempre più simili a una nuova Fiumara, come il nuovo Palasport. Questa è per noi è una concorrenza sleale, e temiamo sia un concetto più di razzia di una nuova zona su quelle esistenti ”.

Per Cavo, insomma, le nuove aperture finiscono per “cannibalizzare” il tessuto commerciale cittadino, portando via potenziali clienti da aree in cui i negozi, seppure a fatica ancora resistono. E il Palasport del Waterfront di Levante ne sarebbe l’emblema: quello che con tutta probabilità si chiamerà Waterfront Mall si svilupperà su 28mila metri quadrati di superficie commerciale suddivisi su tre piani, anche se quella “reale”, al netto dei vari servizi, sarà di 15mila metri quadrati come sancito dall’autorizzazione regionale. All’interno sono previsti ben 121 negozi, di cui 19 ristoranti e bar, un supermercato e, nel sottosuolo, due piani di parcheggi coperti che ospiteranno 674 posti auto.

“Le nuove aree hanno ampi parcheggi – sottolinea Cavo – e consentirebbero alla clientela di raggiungere il centro comodamente, senza dover usare mezzi pubblici e posteggiando gratuitamente. Le tematiche del piano presentato sono condivisibili, ma resta la nostra forte preoccupazione che la cosa più semplice da fare di un’area pubblica vuota sia destinarla al commercio. La città invece deve avere maggiore attenzione alle produzioni industriali di alta qualità che possano produrre ricchezza per far prosperare il terziario. Le scelte fatte negli ultimi tempi, più favorevoli al nuovo commercio e alla grande distribuzione, fanno sì che il commercio di vicinato esistente la paghi cara, come si vede in molte delegazioni”.

Confesercenti: “La liberalizzazione non ha portato i risultati sperati”

Sulla stessa linea Paolo Barbieri, direttore di Confesercenti Genova: “Il piano ci trova d’accordo sui principi, ma la liberalizzazione che abbiamo patito negli ultimi decenni in termini di commercio non ha portato i risultati che chi aveva introdotto quella liberalizzazione auspicava – ha detto in commissione – Abbiamo interi quartieri che prima avevano realtà commerciali vive e attive e che sono ormai desertificati, ma in città restano alcuni assi primari. Se non iniziamo a intervenire per salvaguardarli, temo che anche le delegazioni primarie si potrebbero trovare senza attività commerciali di rilievo. La mobilità non è inoltre un aspetto secondario”. Qui il riferimento indiretto è alla decisione di creare ztl chiuse al traffico privato – è successo in via sperimentale in via Roma e in via XXV Aprile – che per i negozianti non incentivano, ma anzi ostacolano le vendite rendendo difficile raggiungere il centro con l’auto.