Circuisce un vedovo per anni facendosi consegnare quasi 200mila euro: arrestata 35enne 

Genova. Ha approfittato dell’estrema solitudine e della fragilità di un anziano per prendergli quasi tutto quello che aveva, circa 200mila euro, frutto dei risparmi di una vita e anche della vendita di una casa, fino a far sì che l’uomo, pur con una pensione da quasi due mila euro al mese, fosse costretto ad andare a mangiare alla Caritas e a vivere senza riscaldamento perché non poteva pagare più le bollette.

Lei, una rumena di 35 anni che vive con altri tre connazionali in casa popolare del Comune nel quartiere di Bolzaneto, nei giorni scorsi è stata arrestata grazie a un’articolata indagine coordinata dal sostituto procuratore Luca Monteverde e condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura.

L’accusa al momento è di truffa aggravata dalla ‘minor difesa’ della vittima, un 81enne residente nel quartiere di Cornigliano che, dopo essere rimasto vedovo e senza parenti stretti, era particolarmente fragile e bisognoso di affetto e attenzioni. Così la donna, che si è presentata sotto il falso nome di Maria Strozzi (il nome dell’arrestata è in realtà Cornelia Teglas), l’ha agganciato e ha cominciato a circuirlo con le sue attenzioni, chiedendogli però soldi, tanti soldi. Prima lo ha convinto a dargli 76mila euro raccontandogli di un intervento al cuore per una malattia terminale di cui era affetta e di un’operazione che poteva essere fatta solo in Romania.

Poi, capito che il gioco era semplice, ha alzato la posta. Gli ha parlato di una causa legale per un incidente stradale, avvenuto sempre in Romania. Gli ha detto che aveva bisogno di 110mila euro che poi gli avrebbe restituito. L’anziano si è venduto una casa per darle i soldi, e poi ogni mese le dava praticamente tutta la sua pensione. Telefonate continue da lei, da una finte giudice e da una sedicente bancaria romena, per convincerlo a pagare. Secondo gli investigatori tra il 2018 e oggi ha dato alla sedicente Maria Strozzi circa 200mila euro. Gli ultimi ancora pochi giorni fa.

Nel frattempo un amico di famiglia, che era venuto a conoscenza di quanto stava accadendo, è intervenuto con un esposto raccontando i fatti e da lì sono partite le indagini della Procura. La vittima è stata messa dal giudice tutelare sotto amministrazione di sostegno, per evitare che l’uomo finisse in mezzo a una strada, ma “Maria” nonostante la querela che l’anziano, in un momento di lucidità, ha sottoscritto, non si è data per vinta. E ha continuato, anche con l’aiuto di complici dalla Romania in una continua alternanza di lusinghe e minacce, a chiedere e ottenere denaro.

In un’occasione si è fatta addirittura consegnare il bancomat dall’uomo, un bancomat di cui l’amministratore di sostegno non conosceva l’esistenza, e ha prelevato altri soldi. Quei prelievi, tuttavia, sotto le telecamere della Bnl di Bolzaneto, hanno consentito di inchiodare la truffatrice.

Ora la donna è finita in carcere con l’accusa di truffa aggravata. Il gip Silvia Carpanini nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, parla della “pervicacia e delI’estrema spregiudicatezza della giovane” che “non solo per anni ha sfruttato i sentimenti dell’anziano, la sua fiducia, il suo bisogno di affetto e considerazione per privarlo di tutto le sue risorse” corredando le sue bugie “anche con l’intervento di soggetti terzi, tra cui una sedicente giudice romena, ,ma “ha continuato a farlo anche quando l’uomo ha provato a negare il suo supports economico non avendo più la possibilità di disporre in autonomia delle sue entrate”.

E ancora oggi l’anziano appare convinto che “solo assecondando le richieste di ‘Maria’, potrebbe recuperare le somme che le ha elargito”. La 35enne nell’interrogatorio di garanzia che si è svolto nei giorni scorsi si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Le indagini della sezione di pg della Procura proseguono alla ricerca dei complici e non è escluso che nei confronti dell’uomo, sia disposta una perizia medico-legale.