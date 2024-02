Cinghiale colpito con una freccia agonizza nei boschi di Bavari, gli animalisti: “I forestali indaghino”

Genova. I carabinieri forestali indaghino sul caso del cinghiale colpito con quella che sembra essere una freccia (o un dardo di balestra) ancora conficcata nella schiena quando è stato avvisato nei boschi dell’alta Valbisagno.

La richiesta arriva dall’associazione Gaia Animali e Ambiente ed è già stata formalmente inviata al comando regionale dei forestali per chiedere che venga fatta chiarezza sull’episodio e che l’animale venga rintracciato. Il cinghiale è stato notato e fotografato da alcuni cittadini, e le segnalazioni lo localizzano nella zona compresa tra Bavari e Sant’Eusebio. Difficile che possa sopravvivere, almeno stando alle testimonianze di chi è riuscito a vederlo e ha notato quanto a fondo la freccia fosse conficcata. L’ipotesi più probabile è che si aggiri per i boschi ormai agonizzante, condannato a morte certa.

«Purtroppo si ripetono atti di violenza verso gli animali selvatici anche dopo la chiusura della stagione venatoria – sottolineano da Gaia – per questo vengono segnalati al carabinieri forestali anche altri episodi giunti all’associazione riferiti alle stesse zone”. Non è infatti la prima volta che un ungulato viene avvistato con una freccia conficcata nel corpo, episodi che hanno riacceso le polemiche sulla tanto contestata legge regionale che consente di cacciare i cinghiali utilizzando arco e frecce.

Le nuove norme erano state approvate a fine luglio dal consiglio regionale su proposta dell’allora presidente della commissione Attività produttive, il leghista Alessio Piana. Piana aveva ricordato che non si tratta di una novità, quanto piuttosto di un richiamo alla legge nazionale, ma nei giorni successivi associazioni e cittadini avevano reagito con un mail bombing all’indirizzo della Regione e una petizione online contro quella che era stata definita “una barbarie preistorica”.

Il cinghiale avvistato in alta Valbisagno è, per le associazioni, la dimostrazione di tutto ciò che di sbagliato c’è nell’utilizzo di arco e frecce per la caccia, tra l’altro in periodo di stagione venatoria chiusa. L’animale è stato infatti condannato a morire dissanguato, in quello che si concretizza in tutto e per tutto come atto di bracconaggio. Anche l’Osservatorio Savonese Animalista è intervenuto sull’episodio: “Se è possibile che la ferita guarisca spontaneamente, per la sua vastità e per la resistenza della specie è più probabile che si infetti e condanni il cinghiale ad una lunga e terribile agonia, come accade quasi sempre agli animali colpiti in movimento da una freccia, di arco o di balestra, comunque proibite da inizio mese – sottolineano – un martirio che spesso finisce in modo atroce con l’aggressione mortale, quando è indebolito o moribondo, di lupi, volpi o tassi”.

Proprio per chiedere di vietare la caccia con arco e frecce era stata lanciata una petizione online su Change.org che a oggi ha raccolto quasi 99.000 firme: “Un traguardo che poche petizioni hanno raggiunto – sottolineano gli animalisti – ma che fino a ora non ha smosso l’inerzia dei consiglieri regionali, sia di maggioranza che, purtroppo, di minoranza, alcuni dei quali si erano impegnati a reagire ma di cui non si è saputo più nulla, mentre il promotore, il leghista Alessio Piana, è stato promosso assessore dalla giunta Toti”.