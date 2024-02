Cinghiale colpito da una freccia: l’agonia e la fuga nei boschi

Genova. E’ stato un fine settimana movimentato quello sulle alture della Val Bisagno, dove in queste settimane la fauna selvatica è alle prese con le dinamiche di inizio primavera, tra amori e movimenti di gruppi.

Ma non solo, evidentemente: sui social, infatti, girà in queste ore la foto di un esemplare di cinghiale che si aggirerebbe con una freccia conficcata sul dorso. Secondo quanto riportato, l’esemplare sarebbe in fuga nei boschi vicino a Bavari. E vista la quantità di sangue presente e visibile sulla ferita, la sua sarebbe una agonia destinata ad un amaro epilogo.

Dalle foto non è chiaro se si tratti di una freccia da arco o un dardo da balestra. Nel primo caso, infatti, come è noto la legge regionale ligure prevede l’uso di questa arma per la caccia o per le operazioni di selezione. Nel secondo caso, invece, si configurerebbe sicuramente un episodio di bracconaggio. Nel mezzo ci sta l’animale e il dolore, per una fine orami certa e purtroppo lenta.