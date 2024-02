Chiavari, goliardi in azione nella notte: atto vandalico a colpi di “anagramma”

Chiavari. Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti. Ma anche le singoli vocali non scherzano. Lo sanno bene i cittadini di Chiavari che stamani si sono svegliati riscontrando gli effetti della goliardata messa in atto da ignoti ai danni di una scritta tridimensionale nel centro della cittadina.

In piazza Matteotti le lettere della scritta Sbarassu (dialettale per sbarazzo) sono state in parte invertite componendo un’altra scritta di tutt’altro e osceno significato.

La scritta promozionale è stata realizzata dal Civ e installata nell’aiuola per pubblicizzare appunto la vendita promozionale che conclude la stagione dei saldi, in programma proprio oggi, sabato 3 febbraio, nel centro storico.

La scritta è stata subito ripristinata ma intanto l’immagine dell'”anagramma” è diventato virale su chat e social della riviera e non solo. Da capire se alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona possano aver ripreso gli autori del gesto.