Ceranesi, crolla muro d’argine durante i lavori del Terzo Valico: provinciale 4 chiusa a tempo indeterminato

Genova. Una nuova tegola per la viabilità della Val Polcevera, e in particolare per il comune di Ceranesi e i suoi residenti: da ieri sera, infatti, la strada provinciale 4 che passa da Santa Marta è stata chiusa su ordinanza di Città Metropolitana per motivi di sicurezza nel tratto tra il bivio per via Lavaggi e Ferriera.

La decisione è stata presa d’urgenza dopo il crollo avvenuto all’interno dei cantieri Cociv in opera sui muri d’argine per i lavori del Terzo Valico. “Città Metropolitana e Comune di Ceranesi, certi d’interpretare anche la posizione del comune di Campomorone, hanno chiesto a Cociv di presentare uno stringente piano di lavoro per il completamento delle opere di sostegno a monte e di messa in sicurezza dell’argine”, si legge sul canale facebook dell’amministrazione civica di Ceranesi.

Un episodio che purtroppo non è nuovo per quella strada, che negli anni scorsi è stata chiusa diversi mesi per un problema simile, creando enormi disagi per la popolazione di Ceranesi ma anche per tutta Campomorone, dove il traffico di fatto viene deviato.

Sulle barricate l’opposizione in comune: “Cedo che sia doveroso che vengano date spiegazioni ai cittadini su come vengono gestiti certi lavori – spiega Plinio Tini, consigliere di Uniti per Ceranesi – Già lunedì erano stati verificati alcuni movimenti del terreno, ma non si è fatto nulla fino al crollo della gettata durante i lavori. Questa non è sicurezza. I problemi erano evidenti tanto che già l’8 gennaio avevamo richiesto una assemblea pubblica dopo l’ennesima caduta massi sulla strada. Oggi il comune deve dimostrare che è vicina ai cittadini ed è in grado di ascoltarli. Facendo valere i propri diritti di fronte a tutti”.