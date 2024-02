Operazione anti spaccio in centro storico: 73 persone identificate, un arresto e tre denunce

Genova. Operazione della polizia in centro storico contro spaccio e microcriminalità.

Nel pomeriggio di venerdì i poliziotti del commissariato Pré con l’ausilio di sei equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, hanno passato al setaccio l’area compresa tra via Prè, vico dell’Amore, vico Largo, vico Inferiore del Roso, vico Superiore del Roso, vico Sant’Antonio e piazza Vittime di tutte le Mafie, oggetto di un recente esposto da parte di un comitato, relativo all’aumento dello spaccio e del consumo di droga. Sono stati inoltre controllati i Giardini Malinverni e ispezionati gli anfratti nei muri in cerca di eventuali dosi nascoste.

Il bilancio è di 73 persone identificate, un arresto e tre denunce. I poliziotti del Commissariato Prè, impegnati in un’attività di vigilanza in piazza della Commenda e nel tratto iniziale di via Prè, hanno arrestato un uomo ritenuto l’autore di un furto su un’auto commesso giovedì e immortalato dalle telecamere di videosorveglianza: a tradirlo il fatto che indossasse gli stessi abiti. L’uomo, 33enne, è stato denunciato per furto aggravato.

Nella stessa via è stato identificato un 39enne risultato ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena di 1 mese e 21 giorni, a seguito di sospensione della misura alternativa della semilibertà. L’uomo è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Marassi.

I controlli si sono anche estesi nella zona della Darsena, del Carmine, corso Carbonara ed altre vie oggetto di più segnalazioni da parte di associazioni, negozianti e privati cittadini.