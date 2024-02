Caso Navalny, Toti: “Vergognosi i fischi alla Lega, dovremmo essere tutti uniti contro Putin”

Genova. La contestazione contro la Lega alla fiaccolata in ricordo di Alexei Navalny “era fuori luogo, molto strumentale da un punto di vista politico, e credo che indebolisca anche la posizione di un Paese in cui le forze politiche dovrebbero essere tutte unite, compatte, coerenti nel denunciare la violazione dei diritti umani, la violazione delle libertà politiche e sociali di un Paese come la Russia, dove una deriva autoritaria e muscolare dovrebbe preoccupare tutti allo stesso modo”.

È la posizione di Giovanni Toti, presidente della Liguria, dopo le polemiche scaturite dai fischi che alcuni manifestanti hanno rivolto al capoguppo leghista in Senato Massimiliano Romeo al Campidoglio, iniziativa del leader di Azione Carlo Calenda per esprimere sostegno ai dissidenti di Vladimir Putin. “Vergogna, vergogna”, hanno urlato diverse persone in piazza ricordando tra l’altro la felpa indossata da Matteo Salvini col volto del presidente russo prima che scoppiasse la guerra in Ucraina.

“In tutta franchezza, sulla politica estera, soprattutto con una guerra alle nostre porte, chi usa per un pugno di voti o qualche secondo sui telegiornali la visibilità per fare gazzarra e polemica su temi così importanti dovrebbe un po’ vergognarsi”, contrattacca Toti.

A dire il vero la posizione di Salvini sulla morte di Navalny non è stata così netta: “Difficilmente riesco a sapere cosa succede in Italia, come posso giudicare cosa è successo dall’altra parte del mondo. Capisco la posizione della moglie, bisogna fare chiarezza. Ma la fanno i medici, i giudici, non la facciamo noi – ha detto oggi intervistato da Rtl 102.5 -. Le contestazioni alla Lega da parte della sinistra ci sono tutti i giorni, sulla Tav, sul Ponte sullo stretto, sulla riforma del fisco e della giustizia. Noi eravamo in piazza per chiedere chiarezza e la fine di tutti i conflitti aperti. Tutte le fesserie sui legami con la Russia sono state archiviate, i giudici hanno detto non esiste nulla”.

A fare scalpore è stata anche l’identificazione di alcune persone che portavano un fiore in memoria di Navalny a Milano, ma sono emersi altri casi in Italia. Il ministro Matteo Piantedosi ha minimizzato: “È capitato pure a me nella vita di essere identificato, non è un dato che comprime una qualche libertà personale“.

E pure Toti la prende in ridere: “Non credo a un’inedita alleanza tra il ministero dell’Interno italiano e il ministero dell’Interno di Putin nell’identificazione di pericolosi sovversivi antirussi. È una narrazione che non riesco a sposare in alcun modo.Talvolta filmano anche le manifestazioni cui partecipano il presidente della Regione, parlamentari o ministri perché il compito della Digos è tenere monitorato chi partecipa anche per garantire la sicurezza. Penso si siano applicati regolamenti di polizia, nulla di più”.