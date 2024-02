Una raccolta fondi per aprire la prima “Casa delle Donne” in centro storico

Genova. La raccolta fondi è appena iniziata e l’obiettivo è ambizioso, ma se venisse raggiunto nel cuore del centro storico, alla Maddalena, sorgerebbe la prima “Casa delle donne” di Genova, un luogo e uno spazio sicuri di ascolto, condivisione e socialità dedicato appunto alle donne.

L’iniziativa è di Cooperativa Mignanego (che gestisce già il nido Vico Rosa in via della Maddalena), Trillargento, Edusex, Nuovi Profili e La Stanza, realtà che da diversi anni operano in ambito sociale e culturale in diverse zone di Genova e in particolare nella città vecchia. Grazie alla collaborazione e al dialogo con i centri antiviolenza è nata l’idea di dare alle donne che abitano il quartiere un luogo in cui ritrovarsi per progettare servizi e iniziative culturali, avviare un confronto costruttivo e uscire da situazioni di disagio e solitudine.

Per farlo, le associazioni hanno deciso di acquistare un immobile al piano terra all’incrocio tra vico di Pellicceria e vico della Scienza e di trasformarlo, appunto, in una casa per tutte le donne. Da qui la raccolta fondi online, che ha come obiettivo il raggiungimento di 40.000 euro, somma che servirà anche per ristrutturare i locali. L’acquisto, spiega la presidente della Cooperativa Mignanego Paola Campi, è importante per dare stabilità al progetto, così da “avere finalmente una casa nostra, da cui nessuno potrà cacciarci. Questo spazio dovrà essere vivo, vissuto e abitato, e non attraversato, e per farlo coinvolgeremo molte altre realtà”

“Nel contesto urbano del centro storico di Genova, il lavoro di ricerca-azione svolto negli ultimi anni da coop Mignanego, con i Centri Antiviolenza e il Nido Vico Rosa – spiegano ancora i promotori del progetto – ha mostrato come tra le donne che vivono e attraversano il quartiere, le fragilità derivino in particolar modo da condizioni di oppressione e abuso, evidenziando come violenza subita e solitudine siano intrecciate e si autoalimentino in una spirale spesso aggravata dalla dalla violenza economica e dalla mancanza di occupazione”.

Una volta terminati i lavori, la Casa delle Donne aprirà tutti i giorni come luogo di ascolto, ricerca e sperimentazione culturale, uno “spazio sicuro, transfemminista intersezionale, in cui accogliere proposte ed elaborare risposte – non frammentate – ai bisogni specifici e multidimensionali delle donne. Nel fine settimana e in orari serali lo spazio ospiterà, anche in modalità autogestita, progetti artistici, iniziative culturali e altre proposte da giovani del quartiere”.

La Casa delle Donne, inoltre, sarà anche uno sportello informativo per indirizzare le donne verso servizi e risorse già presenti sul territorio. Tutto, spiegano ancora associazioni e cooperative, sarà progettato in maniera partecipata e condivisa attraverso una ricerca che coinvolgerà chi abita il territorio e le fasce più giovani della popolazione, così da capire i loro bisogni e creare una rete di sostenitori e volontari.

A tutto questo si aggiunge poi il desiderio di provare a cambiare il modo in cui il centro storico viene raccontato e, di conseguenza, anche (non) vissuto: “Il centro storico di Genova è narrato come luogo insicuro, violento e dominato dalle logiche della criminalità organizzata – spiegano ancora le associazioni – Questa narrazione dominante si riflette negativamente sullo sviluppo di nuove opportunità, sulla fruizione delle occasioni culturali e aggregative esistenti e sulla scarsa frequentazione del luogo, soprattutto da parte delle donne, favorendone l’isolamento. Con questo progetto come già fatto con il nido Vico Rosa vogliamo cambiare questa narrazione portando la visione sul valore e sulla ricchezza che le persone hanno da offrire attraverso la condivisione di saperi e competenze, diverse ma complementari nel raggiungimento degli obiettivi comuni”.