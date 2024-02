Carnevale, weekend di eventi in centro a Genova: sabato pentolaccia a Matteotti

Genova. Fine settimana di eventi del carnevale a Genova, anche per recuperare quelli annullati nel weekend scorso a causa della pioggia. Le iniziative promosse dal Comune si svolgeranno tra piazza Matteotti, via Garibaldi, piazza Fontane Marose e Salita di San Francesco.

Si comincia sabato alle 14 in piazza Matteotti con musica e animazione. Dalle 15 lo spettacolo “Tutti in una fiaba” con l’attrice e cantante Laura Carusino, conduttrice de “L’Albero Azzurro”, e alle 16 la tradizionale pentolaccia con la collaborazione e il supporto dell’Associazione nazionale vigili del Fuoco. Alle 20.30, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, “Serata carnevalesca in musica” con l’orchestra del “Circolo mandolinistico Il Risveglio”.

Domenica, dalle 15, i colori del carnevale e le maschere tradizionali genovesi torneranno ad animare via Garibaldi e i suoi palazzi storici con il “Carnevale nella via Aurea”. Tema principale di quest’anno saranno i giochi della tradizione cittadina che coinvolgeranno grandi e piccini insieme.

Tutte le attività in programma:

– 15.00-18.30, spettacoli itineranti “Giocoleria e arti di strada” a cura dell’Associazione Culturale Egofuèke (via Garibaldi)

– 15.00-18.30, “Illusionismo, magia e giochi d’azzardo antichi”, Club Lanterna Magica, Palazzo Carrega Cataldi (via Garibaldi 4)

– 15.30-16.15, “L’opera delle marionette: i 3 porcellini”, Mauro Pagan – Associazione Culturale Atlantide, Agenzia per la Famiglia, Porticato di Palazzo Tursi (via Garibaldi 9)

– 15.00-18.30, “Il paese dei balocchi: percorso a premi, prove di abilità e laboratorio di scherma per i più piccoli”, Gruppo di Danza Rinascimentale Le Gratie d’Amore e Gruppo Storico I Gatteschi, atrio colonnato di Palazzo Tursi

– 15.00-18.30, “La tradizione dei balli liguri”, Gruppo Folcloristico Amixi de Boggiasco, fronte Palazzo Tursi

– 15.00-18.30, “Danze e canti popolari del Carnevale genovese”, Gruppo Folcloristico Città di Genova, Palazzo Rosso (via Garibaldi 18)

Piazza Fontane Marose (15.00-18.30):

– “I giochi della tradizione: il ciclotappo”, Gruppo Città di Genova

– “I giochi antichi: boccette, anelli e pampano”, Gruppo Storico Sestrese

– “Mini torneo di croquet in abiti vittoriani/futuristici”, Steampunk Italia

– “La spada nella roccia: giochi medievali interattivi”, Associazione D&E Animation

Salita di San Francesco 4, Palazzo della Meridiana (15.00-18.30):

– “Giochi da tavola e curiosità del XVIII secolo”, Gruppo Storico Sextum

– “Magie e giochi di prestigio”, GiocaLuccoli Casa Magica