Carignano, “spaccata” in un salone di parrucchieri: vetrina distrutta per il fondo cassa

Genova. Una vetrata distrutta per portare via poche decine di euro di fondo cassa. È stato un risveglio amaro per i titolari di un salone di parrucchieri in via Frugoni, a Carignano, che all’apertura del negozio hanno trovato la vetrina distrutta e il fondo cassa sparito.

Il furto è stato scoperto mercoledì mattina intorno alle 9. Quando i titolari del salone sono arrivati in via Frugoni hanno visto subito la vetrata della porta d’ingresso sfondata e hanno chiamato la polizia.

Al loro arrivo gli agenti sono entrati nel salone e hanno constatato che i ladri una volta dentro si erano subito diretti alla cassa per cercare denaro. I titolari hanno confermato che mancava il fondo cassa, circa 100 euro, e poco altro.

Le indagini sono state avviate ed è possibile che qualche indizio arrivi dalle telecamere di sorveglianza della zona, ma l’episodio è soltanto l’ultimo di una lunga serie caratterizzata dallo stesso modus operandi: “spaccate” di questo genere si sono verificate sia in centro storico sia nel ponente cittadino, a Sestri Ponente, a Sampierdarena e a Cornigliano.