Carcere di Pontedecimo, il crack entra nascosto nelle cuciture dei pantaloni: intercettato

Genova. Tre pezzi di crack sono stati intercettati e sequestrati dalla polizia penitenziaria. La droga era nascosta nelle cuciture di un paio di pantaloni arrivati con un pacco postale. Il fatto nell’unità operativa colloqui del carcere di Genova Pontedecimo, sezione femminile.

Il pacco era destinato a una detenuta di 40 anni, inviato, probabilmente, da una ex detenuta – ma sono ancora in corso indagini – pluripregiudicata per rapine e furti.

A darne notizia è il sindacato Uilpa che ricorda: “A Pontedecimo ci sono 157 detenuti di cui 70 donne – dice il segretario regionale Fabio Pagani – il progetto dell’amministrazione penitenziaria è quello di istituire una sede distaccata dei cinofili proprio a Genova Pontedecimo e non vediamo l’ora che ciò si avveri, una risorsa che potrebbe essere messa a disposizione a tutti i carceri della Liguria”.

“Complimenti ai poliziotti penitenziari del reparto di Pontedecimo per la brillante operazione – il commento dei segretari liguri dell’Uspp Guido Pregnolato e Davide Cipollini – bisogna però dotare la polizia penitenziaria di risorse umane e strumentali per poter combattere una guerra quotidiana nelle carceri con continui ritrovamento di droga e cellulari”.