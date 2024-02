Genova. Questa mattina i Vigili del Fuoco di Multedo hanno soccorso una capra che, fuggita dal proprio ricovero per cause non chiarite, è finita in un dirupo in via Branega, restando bloccata.

I soccorritori, nonostante condizioni ambientali tutt’altro che agevoli, hanno approntato una manovra di calata e recupero, portando in salvo l’animale in buone condizioni di salute.

L’operazione è durata oltre due ore.