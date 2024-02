Canzone anarchica pro Cospito, il procuratore Nicola Piacente viene messo sotto “tutela” dalla Questura

Genova. Non una vera e propria scorta ma una “tutela“, che comprende sia la vigilanza dinamica con passaggi frequenti delle pattuglie delle forze dell’ordine sotto l’abitazione sia una persona del reparto scorte della Questura che lo accompagnerà negli appuntamenti e negli spostamenti. E’ la misura decisa dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per il procuratore capo di Genova Nicola Piacente. La notizia è stata anticipata questa mattina da il Secolo XIX.

La decisione arriva a ridosso della notizia che una canzone anarchica ‘pro Cospito’ diffusa sui social tempo fa, è stata inserita nel capo di imputazione di apologia di terrorismo nell’inchiesta della procura di Torino su 36 attivisti di area anarchica: i pubblici ministeri, secondo quanto si apprende, contestano i riferimenti all’attentato subito a Genova il 7 maggio 2012 da Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare.

Il brano, intitolato ‘Genova era in fiore (canto anarchico per Cospito)‘ è comparso su internet alla fine del 2022. Gli inquirenti ne hanno attribuito la registrazione e la diffusione a un uomo e una donna residenti nel Canavese, in Piemonte, entrambi indagati.

Nelle prime immagini che accompagnano la canzone, subito la dichiarazione di Cospito nel processo in cui era imputato per l’attentato al manager di Ansaldo nucleare Roberto Adinolfi, compiuto il 7 maggio 2012 nel capoluogo ligure, si vedono i volti dell’allora procuratore aggiunto Nicola Piacente, che aveva coordinato l’inchiesta insieme al pm Silvio Franz.

“Lunedì 7 maggio Genova era in fiore, nei quartieri dei ricchi cantano le pistole“, recitano alcuni versi della canzone “Per ogni prigioniero a fuoco una caserma, la risposta la diamo noi, chi si fa male siete voi“.

Dalla Questura precisano che “non risulta alcun allarme specifico” o minacce dirette nei confronti del procuratore.