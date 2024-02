Cantieri Pnrr, intesa tra Comune, Città metropolitana e Guardia di Finanza per impedire illeciti

Genova. La Città Metropolitana e il Comune di Genova hanno sottoscritto con il comando provinciale della guardia di finanza di Genova, due protocolli d’intesa a salvaguardia delle risorse del Pnrr, delle misure urgenti relative al fondo complementare al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Gli accordi sono stati firmati nel palazzo della Città Metropolitana dal sindaco Marco Bucci e dal comandante provinciale della guardia di finanza Gianluca Campana. L’obiettivo è garantire l’uso lecito delle ingenti risorse pubbliche che saranno impiegate nei prossimi anni per i numerosi cantieri in città e provincia. Nel dettaglio, la Città Metropolitana e il Comune di Genova si impegnano, per il prossimo biennio, a fornire alle fiamme gialle, e in particolare al nucleo di polizia economico-finanziaria, input informativi sulla ricorrenza di possibili irregolarità di cui vengano a conoscenza in qualità di soggetti attuatori dei progetti e a mettere a disposizione del corpo dati e informazioni sulle imprese che hanno vinto gli appalti e i soggetti che li gestiranno.

L’intesa prevede, inoltre, lo sviluppo di iniziative di carattere formativo per i dipendenti della Città Metropolitana, del Comune di Genova e per i militari del Corpo allo scopo di affinare, in chiave sinergica, le procedure di scambio informativo, garantendone tempestività ed efficacia.

“I protocolli firmati oggi hanno un’importanza notevole per il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Marco Bucci – le risorse provenienti dal PNRR cambieranno il volto e il modo di vivere a Genova e nell’area metropolitana, migliorando la qualità di vita e costruendo una città più sostenibile, inclusiva e attrattiva anche per le imprese. Dovremo essere bravi a lavorare, per tutti i cittadini e soprattutto per il futuro dei nostri figli. In questo percorso potremo contare sul ruolo della Guardia di Finanza, che vigilerà attentamente sul corretto impiego di queste risorse. Il PNRR rappresenta una sfida che vogliamo e dobbiamo vincere, un’opportunità unica per la nostra città. Questa collaborazione sarà fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo”.

Il lavoro della guardia di finanza in tal senso non inizia oggi: “Negli ultimi due anni siamo già partiti con controlli soprattutto preventivi sui cantieri – ha spiegato il comandante Gianluca Campana – abbiamo controllato appalti per 40 milioni di euro e 17 milioni di risorse pubbliche e riscontrato irregolarità, soprattutto relative all’indebita percezione di crediti, per 1,3 milioni di euro”.

Come sottolineato da Campana, “i protocolli sottoscritti oggi consolidano le sinergie istituzionali finalizzate a garantire il corretto impiego delle risorse pubbliche sul territorio genovese. I finanziamenti del PNRR costituiscono una occasione unica per contribuire al rilancio dell’economia del Paese che non può essere sprecata. Per questo motivo, la Guardia di Finanza, in virtù del ruolo affidatole, e chiamata ad assicurare un presidio di legalità, agile ed efficace, in grado di prevenire e contrastare tempestivamente ogni condotta illecita che possa compromettere la realizzazione dei progetti finanziati”.