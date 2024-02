Cantieri in città, tutti gli interventi di Aster per questa settimana

Genova. Ecco l’elenco aggiornato dei principali cantieri di possibile impatto sulla viabilità cittadina, per la settimana compresa tra oggi 05 febbraio e venerdì 09 febbraio.

Per consultare l’elenco completo degli interventi di Aster sul territorio, visita il link https://cantieri.aster.genova.it

MUNICIPIO 7

STRADE: continuano i lavori di riqualificazione dell’intera via di Ns. Signora dell’Assunta

MUNICIPIO 7

STRADE: inizio lavori di rifacimento tratti di marciapiede via Ratto (alt .civ 31 e alt. civ. 14-16)

MUNICIPIO 1

VERDE: inizio potature per le alberature piazza Brignole

MUNICIPIO 3

STRADE: proseguono interventi di ripristino in corso MonteGrappa tratti marciapiede presso civ.60

MUNICIPIO 8

STRADE: proseguono i lavori di asfaltatura previa scarifica in via Quarnaro MUNICIPIO 8 STRADE: inizio lavori di asfaltatura previa scarifica in via Nizza (tratto da rotondacereti a civ 4b) MUNICIPIO 9 STRADE: inizio lavori di riqualificazione di via Oberdan da piazza Pittaluga a via alla Chiesa Plebana- lotto1 MUNICIPIO 4 VERDE: inizio reimpianti alberature via Bobbio MUNICIPIO 6 VERDE: inizio potatura piazza Massena