Cane finisce in una scarpata, il padrone resta bloccato nel tentativo di recuperarlo: salvati dai vigili del fuoco

Genova. Si è chiusa nel migliore dei modi la scomparsa di Aramis, meticcio di cinque anni che venerdì 16 febbraio si è perso sopra Moneglia durante una passeggiata con i suoi padroni.

A recuperare il cane sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari, che martedì sono intervenuti in zona Marine per trarre in salvo non soltanto l’animale, ma anche il padrone. È stato l’uomo, infatti, a individuare il cane in una scarpata, ma nel tentativo di salvarlo è rimasto a sua volta bloccato.

I vigili del fuoco hanno usato una speciale scala e sfruttato le tecniche imparate in addestramento per calarsi lungo il dirupo e aiutare il padrone a tornare sulla strada. Poi hanno messo in sicurezza il cane e sono risaliti con lui, affidandolo incolume ai padroni, che lo hanno stretto in un abbraccio commosso.