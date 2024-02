Campionato regionale Assoluto, Superbanuoto primeggia tra le società

Genova. È la Superbanuoto la società vincitrice del campionato regionale ligure assoluto in vasca corta. Al termine della due giorni di gare, alla Sciorba sabato 24 e domenica 25 febbraio scorsi, i biancocelesti si sono piazzati al primo posto della classifica generale, al secondo posto nel medagliere.

«Sono stati dei campionati regionali assoluti interessanti e utili in avvicinamento agli eventi clou della prima parte della stagione – è il commento di Cristiano Guerra, coordinatore tecnico di Superbanuoto -. Nonostante qualche assenza di rilievo sono arrivati riscontri cronometrici individuali incoraggianti in vista degli imminenti Assoluti di inizio marzo e dei Criteria di aprile. Diversi atleti hanno ottenuto la loro prima qualificazione per un evento nazionale federale giovanile, segnale molto importante che alimenta ancor di più l’entusiasmo generale e la futuribilità del nostro progetto agonistico, che è bene ricordare ha solo poco più di un anno. Sono stati ancora una volta di rilievo i risultati d’insieme ottenuti dalla squadra che ha vinto la classifica di società. Fra un paio di settimane mi aspetto dei campionati regionali di categoria frizzanti in cerca di numerose conferme e spero in qualche bella sorpresa, soprattutto da parte dei più giovani».

Prossimi appuntamenti di Superbanuoto il secondo contest stagionale, dopo quello di Albenga di inizio stagione, in programma a Rapallo il 10 marzo, gli Assoluti di Riccione e i Campionati di categoria.