Cambio al vertice in Aep, Alessandro Sansone è il nuovo amministratore delegato

Firenze-Genova. Alessandro Sansone è il nuovo amministratore delegato di Aep Ticketing Solutions. La nuova guida dell’azienda di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, con sede anche a Genova, vanta un’esperienza di management in diversi settori industriali, sia in Italia che all’estero anche in ambienti multinazionali. Tra le aziende per cui ha lavorato in passato ci sono nomi come Westinghouse Electric Company, Honeywell, Philips e SKF. Classe ’72, nato in Puglia, ha viaggiato molto prima di fermarsi in Italia: ha vissuto 11 anni in Olanda e poi anche in Belgio e Svezia. Parla altre tre lingue oltre all’italiano: inglese, francese, olandese. Ingegnere meccanico di formazione, vanta inoltre un Global Executive MBA in alcune delle migliori università mondiali.

«Negli ultimi anni sono stato molto vicino al mondo del nucleare e soprattutto dell’O&G, dove partecipare a gare d’appalto e prendere commesse è all’ordine del giorno. Questa esperienza, insieme ai modi di lavorare e ai valori etici e morali, è stata fondamentale per la mia selezione in Aep – commenta l’amministratore delegato -. Penso che i punti di forza di Aep siano una profonda conoscenza tecnica della materia, un Dna innovativo e pioniere, ma anche la curiosità dei dipendenti di innovare continuamente. E poi, una presenza capillare sul terriorio con forti referenze, l’appartenenza a un gruppo consolidato che contribuisce a dotarsi di modelli operativi vincenti, sinergici e condivisi, che supportano in modo sano le attività e le persone che ci lavorano. L’attenzione al benessere delle persone è al primo posto in azienda. I tempi di sviluppo di tecnologie come quelle portate sul mercato dalla nostra azienda sono esponenziali – prosegue -. Non dimentichiamo di quando per salire su un mezzo di trasporto pubblico si dovevano cercare edicole o tabaccherie aperte per acquistare i titoli di viaggio. Oggi, invece, siamo in un’altra era. Lo smartphone è un supporto che facilita le attività quotidiane e nel futuro ci saranno tecnologie sempre più user-friendly, aiutandoci a ottimizzare tempo e risorse nella vita quotidiana». E in cantiere ci sono diversi progetti. «Questo sarà l’anno in cui copriremo tutta Milano con la nostra presenza – afferma Sansone -. Punto, inoltre, a confermare sul territorio italiano il nostro potenziale e a contribuire nel consolidare la nostra azienda come corporate, aprendo le strade dei mercati internazionali secondo strategie studiate e non casuali. Non ultimo, l’appartenere a un gruppo internazionale solido e innovativo, come la Modaxo, facente parte della CSI Inc., aiuta anche la sostenibilità finanziaria e la sua crescita, per essere dei partner sempre più solidi e affidabili. Cerchiamo sempre collaboratori che vogliamo sposare sfide importanti. Ci sarà sempre posto da noi per gente che vuole mettersi in gioco. In particolare – conclude -, quest’anno assumeremo l’8% di persone in più in Italia e abbiamo in previsione dei potenziali inserimenti anche all’estero».

Aep Ticketing Solutions a Modaxo Company è tra i leader internazionali nel campo della bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico. L’azienda ha sede principale a Signa (Fi) e altre sedi a Milano, Genova e Brescia.

L’impresa, nata nel 1998, con oltre 600 clienti nel trasporto pubblico in tutto il mondo, dà lavoro, direttamente e indirettamente, a circa 170 persone. Aep progetta e produce sistemi e apparati per la bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico locale e da dicembre 2021, pur mantenendo la gestione dello stesso gruppo di imprenditori che l’ha creata e fatta crescere, è parte del gruppo internazionale Modaxo.

È un’impresa pioniera nella realizzazione di sistemi “cashless” a bordo dei mezzi e soluzioni che includono tutte le tipologie oggi all’avanguardia (carte e biglietti contactless, biglietti con Qr code, biglietti dematerializzati su smartphone, sistemi “Card centric” e “Account based”). In Italia sono già tante le città che usano i sistemi di bigliettazione elettronica di Aep, a partire da Milano (Atm), Bologna (Tper), Torino (Gtt) e molte altre realtà.