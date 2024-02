Calciomercato Genoa: Dragusin addio importante, ma la squadra è rafforzata

Genova. Respinto l’assalto della Fiorentina per Gudmundsson, con la cifra offerta dalla Viola ritenuta troppo bassa da parte della dirigenza rossoblù, il Genoa si prepara ad affrontare quello che resta del campionato con una rosa di sicuro valore nonostante il sacrificio di Dragusin.

Analizzando gli acquisti il Genoa si è mosso su tutti i ruoli cercando di coprire alcune carenze emerse nel corso di questi mesi, sia guardando al futuro sia alla contingenza. Se i nuovi si inseriranno bene, chissà che la squadra di Gilardino non possa aspirare a togliersi qualche soddisfazione in più in classifica.

Sono arrivati il difensore Cittadini dall’Atalanta (in prestito secco), l’esterno Spence dal Tottenham (in prestito con diritto di riscatto), il centrocampista Bohinen dalla Salernitana (in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza), gli attaccanti Ankeye dallo Sheriff Tiraspol (in via definitiva) e Vitinha dall’Olympique Marsiglia (prestito con diritto di riscatto), il portiere Stolz dal St. Pöelten (acquisto definitivo). L’altro acquisto definitivo è stato di un elemento già presente in rosa: Ruslan Malinovskyi riscattato sempre dall’Olympique.

La conferma di Malinovskyi rinforza il centrocampo del Genoa e il giocatore ucraino, soprattutto nelle ultime partite, sembra ormai essersi ben inserito anche in quel ruolo più arretrato che gli ha ritagliato Gilardino durante le emergenze, ma che alla fine non sembra disdegnare.

Cittadini, un ragazzone di 1,92, classe 2002, è arrivato dopo una prima parte di stagione al Monza (una sola presenza). Di sicuro l’obiettivo di Gilardino e staff sarà quello di farlo crescere in un reparto che ha ormai in alcuni elementi i capisaldi della squadra.

Spence, il primo ad arrivare a gennaio, ha mostrato solo in parte cosa può fare: ha gamba, è propositivo e mostra impegno. È andato meglio a Salerno che in casa con il Lecce, ma è chiaro che anche a lui servirà tempo.

Da tanti era invocato l’acquisto di un vice Badelj ed è arrivato Bohinen dalla Salernitana. Centrocampista roccioso, alto 190 centimetri, ma dotato di un buon mancino e di grande visione di gioco, a Salerno si era un po’ perso in questo inizio di stagione. Di sicuro con Frendrup e Strootman accanto potrebbe dire la sua quando Badelj avrà bisogno di respirare.

Tutti da scoprire i due nuovi attaccanti: Ankeye (classe 2002) ha firmato fino al 30 giugno 2028, segno che il Genoa ci crede parecchio, Vitinha ha bisogno di riscatto dopo un’esperienza al Marsiglia non all’altezza di quanto era stato pagato.

Visto il fiuto di Spors per i portieri (Martinez è stata una sua scoperta), c’è curiosità anche di vedere Stolz, acquistato in Austria a titolo definitivo.

Ha invece lasciato Genova uno dei pezzi pregiati della rosa, Dragusin, andato al Tottenham dopo un’offerta-monstre di 24 milioni, oltre a 6 di bonus e il prestito di Spence. Nonostante i 777 avessero detto che a gennaio la squadra non sarebbe stata depauperata, l’offerta era di quelle difficilmente rifiutabili per un difensore che è certamente uno dei prospetti più interessanti, ma che difficilmente avrebbe avuto richieste ancora più alte. La decisione di privarsi del rumeno ha consentito appunto tutti quegli acquisti.

Hanno salutato Gilardino e compagni anche coloro che nel girone d’andata invece non hanno convinto: Hefti (rotta Montpellier con la formula del prestito con diritto di riscatto), Galdames (al Vasco da Gama, squadra nell’orbita 777, e operazione che ha consentito l’arrivo di Ankeye), Kutlu (rientrato al Galatasaray in anticipo) e Puscas (al Bari in prestito con diritto di riscatto). Jagiello, che non ha trovato grande spazio, è stato girato allo Spezia in prestito secco.

Tra le operazioni di mercato, al di là di quelle che riguardano i giocatori della Primavera, va annoverato anche il passaggio di Yeboah (che è di proprietà del Genoa) dal Montpellier va in prestito con diritto di riscatto allo Standard Liegi.