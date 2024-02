Calcio, il Sassuolo punta a restare in Serie A: in panchina l’ex Genoa Ballardini

Reggio Emilia. Il Genoa in questo momento veleggia in zone serene di classifica. Non si può dire lo stesso, invece, per il Sassuolo: con una squadra dotata comunque di un buon tasso tecnico, gli emiliani si trovano con soli venti punti ed al terz’ultimo posto a pari merito con Cagliari e Verona. E proprio contro i gialloblù ci sarà uno scontro salvezza particolarmente delicato in questa ventisettesima giornata.

L’esonero di Dionisi ha portato Bigica a guidare la squadra contro il Napoli. L’attuale mister della Primavera, tuttavia, non era la soluzione che il club voleva optare fino al termine della stagione. I colloqui continuavano da giorni, con una lunga trattativa poi sfumata per questioni di tempo con Fabio Grosso. Ma i queste ore è arrivato un cambio di rotta

“Un uomo salvezza” per mantenere la categoria: riecco Davide Ballardini, l’ex Genoa risolve il contratto con la Cremonese e ritorna in pista, come racconta il Gianluca Di Marzio.

Figura apprezzata da gran parte del popolo genoano, Ballardini ha guidato i rossoblù per tre volte, salvando sempre la squadra.