Busalla, la raffineria Iplom aumenterà la produzione. Comune contrario: “Contro l’orientamento del puc”

Busalla. La raffineria Iplom di Busalla ha ricevuto il via libera da parte del ministero per “l’adeguamento della massima capacità produttiva autorizzata alla massima capacità ottimizzata” che permetterà all’impianto della Valle Scriva di arrivare potenzialmente a produrre il 16% in più di prodotti raffinati all’anno.

L’ok ministeriale arriva al termine del percorso autorizzativo iniziato come riesame Aia dall’azienda lo scorso anno a seguito degli interventi di efficientamento degli impianti che, rinnovati in alcune loro caratteristiche, permetteranno alla raffineria di arrivare ad un massimale di circa 2.2 milioni di tonnellate di prodotto lavorato, rispetto ai 1.8 milioni di oggi.

La richiesta ha visto il parere positivo di Ispra che, in sede di conferenza dei servizi, ha dichiarato che sono state introdotte alcune modifiche che consentono la compatibilità dell’impianto rinnovato con il nuovo piamo di monitoraggio e controllo dell’ente pubblico. Ad esprimersi in contrarietà alla richiesta l’amministrazione civica di Busalla, guidata dal sindaco Loris Maieron: “L’aumento di produzione dell’impianto di fatto non è compatibile con l’impostazione politica del puc del nostro comune – ha spiegato il sindaco a Genova24 – la prospettiva sul lungo periodo è che questa raffineria possa in qualche modo essere riconvertita ad altro“.

Sono tanti, infatti, gli impatti che l’impianto ha sul territorio: se da un lato sono centinaia le persone che dalla raffineria traggono il lavoro per vivere, tra indotto diretto e indiretto, dall’altro lato l’impatto ambientale è tutt’altro che neutro, sebbene chiaramente attenuato dai dispositivi previsti dalle normative sul tema. Inoltre sono almeno un centinaio i mezzi pesanti che ogni giorno entrano ed escono dall’industria petrolifera. “Siamo stati rassicurati che non ci saranno nuovi aggravi sul traffico e sulla sicurezza – aggiunge Maieron – e che tutti i prodotti della lavorazione saranno movimentato attraverso gli oleodotti. Anche dal punto di vista delle ricadute ambientali, non dovrebbero esserci aggravi, come la stessa Ispra ha previsto”.

“Con questa autorizzazione di fatto viene aumentato il tetto di produzione potenziale dell’impianto – spiega l’azienda – produzione che dipende da molti fattori, primo fra tutti il mercato del settore. A permettere questo salto di capacità sono stati gli aggiornamenti fatti in questi anni agli impianti”. Oltre alla richiesta di alzare il massimale di produzione, la proposta Iplom comprendeva anche la riprogrammazione delle scadenze previste per il programma di miglioramento del parco serbatoi: anche in questo caso è arrivato il via libera alle richieste del gestore, a condizione “di aumentare la frequenza delle verifiche di controllo con emissione acustica, non superiore a 2 anni”. Queste due modifiche sono intese come “non sostanziali” e quindi non comporteranno la modifica dei piani di emergenza interna ed esterna.