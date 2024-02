Bus Amt perde sostanza oleosa, pericolo in strada tra Sampierdarena e Caricamento

Genova. Inizio di giornata difficile per la viabilità nel Ponente genovese: un autobus dell’Amt ha perso una sostanza oleosa tra Sampierdarena e il capolinea di Caricamento.

La polizia locale invita a prestare attenzione in particolare nel tratto tra via Cantore all’altezza di via Dino Col e l’incrocio tra via Gramsci e via delle Fontane.

I tecnici sono al lavoro in questi minuti per bonificare il tragitto – piuttosto lungo – interessato dallo sversamento, che potrebbe risultare particolarmente pericoloso per i mezzi a due ruote.