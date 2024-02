Borse e accessori di pelle di pitone e altre specie protette, maxi sequestro al mercatino di via Cesarea

Genova. Borse, cinture e portafogli vintage, ottenuti da pelli di specie protette dalla Convenzione di Washington, come coccodrilli, pitoni e varani, alcuni dei quali appartenenti ai più celebri marchi della moda italiana, sono stati sequestrati dal nucleo carabinieri Cites di

Genova nel corso di un controllo presso il mercatino di antiquariato e vintage che ogni terzo sabato del mese di svolge in via Cesarea, nel centro di Genova.

Gli accessori di moda realizzati con pellami di animali in via di estinzione e protetti ed erano esposti in bella vista tra i banchi. Dagli accertamenti eseguiti dai militari intervenuti, è emersa la non conformità dei prodotti esposti in vendita: risultava assente la documentazione prevista dalla legge.

In totale 27 oggetti in coccodrillo, pitone e varano sono stati sequestrati e il venditore è

stato denunciato per il reato di detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di esemplari protetti dalla Cites senza essere in possesso della prescritta documentazione.

Il nucleo carabinieri Cites nel corso del 2023, ha portato a 55 notizie di reato, oltre a 47 sequestri penali, e all’effettuazione di 265 accertamenti amministrativi, principalmente sulla detenzione e allevamenti di esemplari tutelati dalla Convenzione di Washington, normativa EUTR e tutela degli animali d’affezione, che hanno condotto alla notifica di 82 sanzioni amministrative per un importo totale di 117mila euro.