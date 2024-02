Boom di prescrizioni, Gratarola ai medici di base: “Nessuna accusa, cerchiamo soluzioni condivise”

Genova. “Spiace che i medici di base, con i quali c’è una proficua interlocuzione su più fronti, si sentano accusati di quello che, come abbiamo sottolineato più volte, è un problema non certamente solo ligure, ma nazionale e forse anche europeo”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Angelo Gratarola, replica al segretario genovese della Fimmg Andrea Carraro sul tema dell’eccesso di prescrizioni da parte dei medici di famiglia che contribuirebbe in maniera decisiva a gonfiare le liste d’attesa.

Coi medici di medicina generale, precisa Gratarola, “lavoriamo insieme per arrivare al miglior risultato possibile in termini di appropriatezza. I numeri che abbiamo diffuso, come quello sulle prescrizioni di risonanze magnetiche aumentate del 73%, sono oggettivi, ma l’obiettivo non è attribuire colpe”.

“La domanda è in continuo aumento e per questo dobbiamo lavorare su un doppio binario: aumento delle prestazioni e appropriatezza, altrimenti si rischia di non garantire prestazioni a chi ne ha davvero bisogno. I tavoli che abbiamo istituito con Alisa vedono protagonisti anche i medici di medicina generale proprio perché siamo alla ricerca di soluzioni condivise“, conclude l’assessore.

Secondo Carraro l’aumento di prescrizioni in base alle richieste dei pazienti “è un fenomeno post pandemico che non era previsto e con cui facciamo i conti da almeno un anno. Per due anni i cittadini sono stati costretti a rinunciare alle prestazioni sanitarie, erano abituati al monitoraggio delle patologie croniche, agli esami preventivi che gli abbiamo insegnato a fare per accorgersi in tempo di problemi importanti. Ora siamo tornati a una vita normale e il numero è esploso“.

Secondo i dati di Alisa riferiti alla diagnostica per immagini, il volume della produzione, che vale circa 1,6 milioni di prestazioni, è cresciuto del 10,5% nel 2023, con un aumento di 168.728 prestazioni, vanificato però dal boom di prescrizioni. In generale, nonostante un aumento della produzione del 10% con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa, nel 2023 le prestazioni sanitarie inevase in Liguria sono ulteriormente cresciute del 5,3%. “Un aumento del tutto inatteso, anche perché non abbiamo più l’onda del post-Covid – osservava il direttore generale Filippo Ansaldi -. Per questo il tema dell’appropriatezza è centrale”.