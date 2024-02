Biblioteca De Amicis, virale il post di denuncia sui cavi staccati ma c’è una spiegazione

Genova. Nella città di “Genova capitale del libro” (nel 2023, ma l’onda lunga del titolo è ancora in atto) sta diventando virale il post di un’utente della biblioteca De Amicis, ai Magazzini del Cotone del porto antico, che denuncia alcuni cambiamenti, a suo dire non in meglio, all’interno della struttura.

Il post su Facebook, condiviso da alcune decine di contatti diretti e poi su chat whatsapp e altre piattaforme social, mostra il “sotto” di alcuni tavoli a cui sono stati staccati, “tranciati”, i cavi di alimentazione per notebook e smartphone. Inoltre nel post si punta il dito contro l’effetto dei lavori di ristrutturazione della biblioteca. Riportiamo il testo del post ma, a seguire, anche quanto abbiamo capito in merito ai presunti disservizi. La cattiva notizia è che i lavori di ristrutturazione stanno procedendo un po’ a rilento, la buona notizia è che la biblioteca tornerà migliore di prima.

“La Biblioteca De Amicis qui a Genova è un posto bellissimo. Solo libri illustrati, affacciata sul porto antico. Pochi mesi fa è stata chiusa per “lavori di ristrutturazione”. Ci sono tornata soltanto oggi perché da dopo i lavori bisogna prenotarsi il posto, come un ristorante. La biblioteca De Amicis è esattamente com’era prima, hanno soltanto chiuso la sala con i tavoli che davano sul mare e tranciato i fili ad ogni scrivania che servivano ad attaccare le prese dei computer di chi ci viene a studiare.

Grazie #COMUNEGENOVA , per la tua rimodernata costante. Ricordati poi di mettere anche qui un bel corner luminoso con gli assagggini di pesto, ‘ché non ce l’hai messo”.

Ora, è vero che la biblioteca è stata interessata da lavori di ristrutturazione – portati avanti tramite Art Bonus dalla Fondazione Compagnia San Paolo – che hanno visto la creazione del progetto “Arcipelago della Creatività”. In particolare, a fine novembre, è stato inaugurato il rinnovato spazio multimediale con un ripensamento delle caratteristiche delle sezioni e l’inserimento di nuovi strumenti e tecnologie digitali pensate principalmente per i ragazzi fino ai 14 anni.

Alcune sezioni della biblioteca però devono ancora essere ultimate. I tavoli con i cavi tranciati, nello specifico, sono stati spostati e saranno sostituiti. In queste settimane Aster si sta occupando di allestire i nuovi impianti elettrici. La direzione della biblioteca avrebbe potuto chiudere la struttura fino al completamento degli interventi ma si è preferito riaprire i battenti consentendo l’uso degli spazi disponibili.

Per quanto riguarda la “prenotazione del posto”, si tratta di una parziale novità, introdotta dopo il periodo della pandemia. E’ vero che bisogna prenotare il posto da utilizzare ma è vero anche che l’operazione si può fare contestualmente all’ingresso nella stessa biblioteca, sempre che ci sia una postazione libera.

Infine la questione “tavoli panoramici” vista mare. Peccato non ci siano più: generazioni di universitari e studenti delle superiori vi hanno preparato esami e interrogazioni. Ma sono anni che quelle postazioni non sono più presenti, almeno quattro. In passato la direzione della struttura ha preferito destinare quei tavoli ad altre funzioni che non sono quelle di studio.

La biblioteca De Amicis, un modello in Italia

Era il maggio del 1971 e, prima in Italia rivolta a un’utenza non adulta, nasceva a Genova la biblioteca internazionale per ragazzi Edmondo De Amicis. Al tempo la sede era a Villa Imperiale di San Fruttuoso. La biblioteca, fondata da Mario Cassini, morto a 91 anni nel dicembre scorso, si ispirava alla Jugendbibliothek di Monaco di Baviera e alla biblioteca parigina di Clamart-Sur-Seine. Questa sinergia portò alla donazione di un prezioso fondo internazionale di volumi per ragazzi in lingua da parte di Jella Lepman, allora direttrice della biblioteca di Monaco.

Oltre ai libri furono donati alla biblioteca anche alcuni disegni dei bambini di Monaco sul tema della pace e della fratellanza tra i popoli. Il percorso virtuoso connotò a livello internazionale la biblioteca De Amicis. La DeA si caratterizzò come il primo centro di pubblica lettura in Italia destinato alle giovani generazioni. Nel 1990 la biblioteca si è trasferita, sempre nel quartiere di San Fruttuoso, nei locali della scuola media Parini di via Archimede. Poi, con la nascita dell’area Expo, lo sbarco ai Magazzini del Cotone del porto antico di Genova.