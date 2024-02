Biagio Antonacci in concerto a Genova dopo sette anni di assenza: doppia data estiva

Genova. Biagio Antonacci torna a Genova a sette anni dall’ultimo concerto con una doppia tappa inserita nel calendario del Live in Genova Festival. L’appuntamento è per venerdì 28 e sabato 29 giugno all’Arena del Mare del Porto Antico, e i biglietti per il concerto, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris Srl, sono disponibili dalle 18 di martedì 13 febbraio su TicketOne.

Il Live in Genova Festival è la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi, che quest’anno celebra i vent’anni dalla sua fondazione e ha già annunciato, nell’ambito dell’evento estivo, il concerto degli Ex-Otago venerdì 12 luglio, di Annalisa mercoledì 17 luglio e di Ermal Meta venerdì 19 luglio.

A sette anni di distanza dal suo ultimo concerto a Genova (l’ultimo era stato nel 2017 allo Stadium adiacente alla Fiumara), Biagio Antonacci torna dunque nel capoluogo ligure con una doppia data del suo “Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme“. Il nuovo (e sedicesimo) album “L’inizio“, è uscito dopo cinque anni di attesa, distribuito da Epic Records/Sony Music Italy, e ha debuttato sul podio della classifica dei dischi più venduti e in Italia. “L’inizio” raccoglie in tutto 15 brani scritti negli ultimi quattro anni e lasciati sedimentare prima di diventare da pensieri a vere e proprie canzoni.

Oltre al nuovo singolo “A cena con gli dei”, ai brani pubblicati tra il 2022 e il 2023 (“Seria”, “Telenovela” e la collaborazione con Benny Benassi in “Tridimensionale”) e alla nuova versione del successo del 2007 “Sognami” (in collaborazione con Tananai e Don Joe nata in occasione della partecipazione come ospite dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo), il disco contiene gli inediti: “L’inizio”, “Delivery”, “È capitato”, “Anita”, “Lasciati pensare”, “Dimmi di lei”, “Bastasse vivere”, “Non diamoci del tu”, “Non voglio svegliarti” ed “Evoco”. Brani che hanno permesso ad Antonacci di muoversi attraverso lunghe riflessioni sulla complessità del mondo che ci circonda, sulle relazioni che ogni giorno costruiamo e curiamo, sull’egoismo e sull’amore, sulle dipendenze emotive, sulle società sempre più connesse ma al contempo sempre più sole, sul tempo passato, presente e futuro.