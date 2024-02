Benedetta Torre, un nuovo debutto per il soprano genovese: sarà Ilia nell’Idomeneo al Carlo Felice

Genova. Benedetta Torre, genovese, classe 1994, debutta nella sua città natale con un nuovo ruolo: Ilia in Idomeneo. L’opera mozartiana è in scena da domani al Teatro Carlo Felice (ore 20) con repliche il 18, 23 e 25 febbraio. Una prima assoluta per Genova e la direzione è stata affidata a Riccardo Minasi, mentre Matthias Hartmann firma la regia.

Torre, appena ventenne, è già lanciata in una carriera internazionale. Nell’estate del 2015 ha partecipato alla Riccardo Muti Opera Academy come Alice nel Falstaff, nell’ottobre dello stesso anno ha debuttato come Amelia in Simon Boccanegra all’inaugurazione della stagione del Carlo Felice di Genova, con la direzione di Stefano Ranzani. Da allora canta nei maggiori teatri d’Italia e d’Europa lavorando con registi come Graham Vick, Pier Luigi Pizzi ed Emma Dante e direttori quali Riccardo Muti, Daniele Gatti, Donato Renzetti, Sesto Quatrini e Zubin Mehta.

Il giovane soprano, che ha già dimostrato di essere un’esperta mozartiana avendo cantato sia nei capolavori più famosi sia in altri meno rappresentati, affronta per la prima volta un’opera seria del Salisburghese. “Cantare a Genova per me è come essere a casa, e non posso che essere felice di ritornare qui con il mio amato Mozart che ha regalato a Ilia delle arie bellissime − dichiara − si tratta di un Mozart che non ho mai affrontato finora, che conserva echi barocchi ma contiene anche felici intuizioni liriche, il tutto inserito in una delle più potenti delle trame mitologiche nate attorno alle vicende della guerra di Troia. Quella di Ilia è una parte che richiede varietà di colori, di intenzioni e di dinamica sempre al servizio della musicalità e dell’espressione. Un lavoro profondo e interessante quindi, intrapreso col Maestro Minasi, uno specialista del repertorio che affronta la partitura con una passione e un perfezionismo rari da trovare. Così come è di grande soddisfazione, in questa cornice fatta di simboli forti come la testa di toro sempre protagonista sulla scena a rappresentare Creta e il relitto della nave di Idomeneo di ritorno da Troia, avere l’opportunità di scavare a fondo nel carattere dei personaggi e nelle loro motivazioni, cercando di veicolare tutto al meglio tramite le nostre relazioni e la nostra espressività fisica ed attoriale sul palco. Per questo sono orgogliosa di cantare come Ilia, aggiungendo questa parte alla mia già ampia collezione mozartiana. Così come sono orgogliosa di contribuire alla storia del Teatro della mia città prendendo parte a questa che – incredibilmente – sarà la prima rappresentazione a Genova di Idomeneo!”

Oggi il repertorio di Benedetta Torre comprende ruoli come Mimì (La Bohème), Adina (L’elisir d’amore), Lauretta (Gianni Schicchi), Despina (Così fan tutte) e Susanna (Nozze di Figaro). Inoltre canta spesso nel repertorio sinfonico sacro, si è esibita tra l’altro nel Requiem di Mozart a Chicago con la Chicago Symphony Orchestra e nella Missa Defunctorum di Paisiello al Duomo di Pavia e al Maggio Musicale Fiorentino (entrambe sotto la direzione di Riccardo Muti), nella Petite Messe Solennelle di Rossini al Teatro di San Carlo e nello Stabat Mater di Boccherini con I Solisti Veneti.

Nell’autunno 2022 ha debuttato come Héro nel Béatrice et Bénédict di Berlioz al Teatro Carlo Felice di Genova, il teatro della sua città, con regia di Damiano Michieletto e direzione di Donato Renzetti. Quindi è stata protagonista nell’opera mozartiana La finta semplice al Goldoni di Firenze, ha cantato in 7 Deaths of Maria Callas al Liceu di Barcellona, come Zerlina in Don Giovanni al Teatro del Maggio e, per la prima volta, nella Sinfonia n. 4 di Mahler con la Frankfurt Radio Symphony Orchestra diretta da Alain Altinoglu alla Alte Oper Frankfurt. Nel settembre 2023 ha cantato in due concerti diretti da Riccardo Muti: al Teatro Municipale di Piacenza per “Viva Verdi” e al Teatro Donizetti di Bergamo nell’ambito di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Tra gli impegni recenti e prossimi: Susanna al Teatro alla Scala, nella ripresa della storica produzione delle Nozze di Figaro firmata da Strehler; Lauretta in Gianni Schicchi al Teatro del Giglio di Lucca per le celebrazioni di Puccini100; il debutto come Ilia in Idomeneo e Musetta nella Bohème al Teatro Carlo Felice di Genova e Adalgisa in Norma all’Opéra national du Rhin.