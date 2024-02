BBBell e Slow Food Italia rinnovano la loro partnership per completare il processo di digitalizzazione dell’associazione

Torino. BBBell, azienda piemontese specializzata in servizi a banda ultra larga e telecomunicazioni wireless in Piemonte e Liguria, si riconferma tra i sostenitori ufficiali di Slow Food Italia, un impegno intrapreso dal 2021 dopo un lungo percorso di collaborazione iniziato nel 2013, condividendo i valori e la missione che contraddistinguono da sempre l’associazione della chiocciola.

BBBell – scelta da Slow Food come partner tecnologico e fornitore unico per completare il processo di digitalizzazione dell’associazione e modellarne l’infrastruttura cloud – è stata in questi anni main partner e fornitore unico di servizi di connettività in occasione di manifestazioni e grandi eventi organizzati da Slow Food, quali Terra Madre a Torino, Slow Fish a Genova e Cheese a Bra (Cn), fornendo connettività a banda ultra larga a migliaia di visitatori ed espositori.

Attenzione alla sostenibilità e vicinanza alle piccole comunità sono pilastri fondamentali sia per Slow Food che per BBBell. Infatti, grazie alla tecnologia che sfrutta le onde radio, alternativa e sostitutiva rispetto al cavo in rame e in grado di raggiungere potenzialmente ogni territorio, BBBell è attivamente impegnata nella riduzione del digital divide portando una connessione internet stabile e veloce anche nelle aree a segnale limitato. Inoltre, BBBell, proprio come Slow Food, è attenta alla valorizzazione del talento e delle competenze di ogni individuo, favorendone la crescita e supportandone l’evoluzione professionale.

“Siamo felici di proseguire il nostro percorso al fianco di Slow Food Italia come Sostenitori Ufficiali impegnandoci insieme nella valorizzazione dei territori e delle loro eccellenze, partecipando con entusiasmo ai loro progetti e continuando a fornire idee e competenze tecnologiche. – Afferma Simone Bigotti, AD di BBBell – Connessione e digitalizzazione sono elementi indispensabili nel percorso verso uno sviluppo sostenibile. L’evoluzione digitale deve coinvolgere e portare beneficio a tutti; con questo obiettivo BBBell e Slow Food Italia lavorano, in sinergia e nel rispetto dell’ambiente, per dare vita a percorsi di sviluppo che attraversano i territori e le comunità anche piccole, lontane e isolate. Crediamo nella connessione, vicinanza e nell’inclusione, di persone e luoghi; per questo BBBell si adopera concretamente per la riduzione del digital divide”.

«Da sempre questa partnership è stata contrassegnata da una grande sintonia e siamo felici che BBBell possa continuare a sostenere Slow Food e credere nel nostro lavoro a favore di un accesso a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti, di una riconnessione armonica tra l’essere umano e la natura, di una valorizzazione dei territori e delle aree interne che ne rispetti l’autenticità. BBBell e Slow Food collaborano sulla base di valori condivisi che di anno in anno si rinnovano e rafforzano, grazie a una tecnologia al servizio delle iniziative politiche e dei progetti dell’associazione. BBBell è una realtà a misura di Slow Food: una realtà che ha a cuore i territori e che vuole fare un uso umano della tecnologia» sottolinea Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia.

Condividendo gli stessi obiettivi e con grande entusiasmo, BBBell ha deciso di proseguire il suo impegno accanto a Slow Food Italia, l’associazione internazionale impegnata nel dare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi lo produce e in armonia con l’ambiente, per promuovere un’alimentazione sana, sostenibile ed equa per tutte e tutti. In qualità di main partner e fornitore di servizi di connettività, BBBell supporterà anche l’edizione 2024 di Terra Madre Salone del Gusto, che si terrà a Torino dal 26 al 30 settembre.