Balneari, la Liguria si schiera con le imprese: “Confermare le concessioni esistenti”

Genova. La Liguria si schiera con le attività balneari e si impegna a portare avanti le richieste delle associazioni di categoria per tutelare gli attuali titolari di concessioni demaniali. Lo fa attraverso un ordine del giorno proposto da Lega, Forza Italia e dal consigliere Stefano Anzalone e approvato in consiglio regionale con 15 voti a favore (maggioranza) e 2 contrari (Lista Sansa).

“Dal 2016 a oggi le Regioni hanno fatto un lavoro straordinario per tutelare le imprese balneari – commenta l’assessore Marco Scajola -. Tutti i provvedimenti di competenza territoriale sono stati adottati per salvaguardare i lavoratori, le aziende e il territorio. Da anni manca, però, una normativa nazionale in materia di demanio marittimo. Redigerla al più presto è una competenza del Governo. Come Regioni ribadiamo quanto sia fondamentale che ciò venga fatto il prima possibile perché ci sono migliaia di famiglie in Italia, con il fiato sospeso, che non conoscono il loro futuro e quello dei loro figli. Servono rapidità, concretezza e rispetto per chi ha creduto per decenni nel turismo italiano”.

Tra le richieste elencate nell’impegnativa ci sono l’ultimazione dei lavori del tavolo tecnico istituito dal governo con l’acquisizione del dato relativo a laghi e fiumi (il demanio marittimo risulta occupato da concessioni al 33%, cifra contestata tuttavia dalla Commissione europea), l’indizione delle gare per l’assegnazione delle concessioni solo dopo aver verificato che le spiagge sono una “risorsa scarsa” così come stabilito dalla direttiva Bolkestein e soprattutto la conferma delle concessioni demaniali in essere fino al superamento eventuale della soglia di scarsità della risorsa da verificare ogni 20 anni. E in caso di gare, prevedere nella procedura “il riconoscimento del valore di mercato dell’azienda creata dal concessionario uscente, che tenga conto pure di avviamento, investimenti effettuati, beni materiali e immateriali, remunerazione del capitale investito”.

Il Pd aveva chiesto di ritirare l’ordine del giorno per sostituirlo con la semplice sollecitazione di una normativa nazionale che mettesse ordine al caos sulle concessioni, ma la maggioranza si è opposta e gran parte dell’opposizione non ha partecipato al voto. “È venuto il momento che la politica si assuma le proprie responsabilità, cosa che fino a oggi non ha fatto portando addirittura la magistratura a doversi sostituire all’azione lacunosa della politica – commenta il consigliere dem Roberto Arboscello -. È il momento di dare risposte serie e delle certezze alle tante aziende balneari spesso a conduzione familiare. Le famiglie e le persone che ci sono dietro a queste imprese chiedono da tempo certezze. Di quello hanno bisogno, non di annunci e slogan. Chi si erge paladino dei balneari a suon di annunci e proclami in realtà non fa altro che dare vita a false illusione, tutto ciò di cui queste persone non hanno bisogno. Per ammissione dello stesso assessore questo provvedimento è di competenza nazionale”.

“Il sistema balneare italiano e soprattutto ligure, è per lo più composto da piccole o micro aziende a conduzione familiare e che costituiscono uno dei motori vitali per la nostra economia turistica – aggiunge Sandro Garibaldi (Lega) -. I gestori degli stabilimenti balneari vivono oggi un momento di grande incertezza, in attesa di norme chiare in linea con la corretta applicazione della normativa europea e italiana garantendo un equo e sostenibile utilizzo delle risorse costiere. Prima di tutto è importante che venga difeso il lavoro di migliaia di lavoratori e imprenditori del comparto. Se la direttiva Bolkestein si applicasse correttamente si potrebbero salvaguardare le nostre imprese da speculazioni economiche che non giovano a nessuno. Non rischiamo che, come avvenuto pochi giorni fa a Jesolo, la Bolkenstein mieta la sua prima vittima, permettendo a una multinazionale di avere la sua spiaggia a discapito delle nostre piccole imprese”.