Aveva denunciato un “grave incidente” inesistente, ne causa uno mettendo pietre in strada: 49enne in libertà vigilata

Genova. È stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata il 49enne genovese che il 7 febbraio aveva chiamato il 112 dicendo che c’era stato un grave incidente stradale con feriti a Sant’Olcese. Incidente che aveva mobilitato i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri ma che non si è mai verificato.

L’uomo era stato denunciato per procurato allarme. Il giorno prima tuttavia, lo stesso 49enne aveva messo delle pietre di grossa dimensione al centro di una strada a Serra Riccò contro le quali era finito un 56enne alla guida del proprio veicolo.

Per quest’episodio è scattata la denuncia per attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di un ufficio o servizio pubblico/di pubblica utilità e ora la misura di sicurezza. Per il 49enne è stato anche disposto l’obbligo di sottoposizione a un percorso di cura.

u