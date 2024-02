Autostrade, si preannuncia un lunedì difficile sulla A26 tra Genova e Ovada

Genova. Si prospetta una mattinata non semplice per chi domani, lunedì 12 febbraio 2024, si metterà in viaggio in autostrada sulla A26 nel tratto tra Ovada e il bivio con la A10.

Dal bollettino con le previsioni per il traffico diramato quest’oggi da Aspi, infatti, emerge che dal mattino alle 7 fino al pomeriggio alle 19, in entrambe le direzioni, i tempi di percorrenza saranno superiori alla media. Il momento più difficile è previsto al mattino presto in direzione Gravellona Toce, con il “bollino rosso” che durerà fino alle 10.

Qualche criticità anche sulla A7, soltanto in direzione Serravalle: bollino rosso dalle 7 alle 10, giallo fino alle 13 e poi di nuovo dalle 16 alle 19. Nessun problema, invece, è previsto per chi da Serravalle viaggerà verso Genova.

Tempi di percorrenza superiore alla media, infine, anche sulla A10 tra Genova e Savona, in entrambe le direzioni, sia al mattino tra le 7 e le 10 sia al pomeriggio tra le 16 e le 19. Situazione tutto sommato tranquilla invece sulla A12, dove gli unici possibili rallentamenti sono previsti al mattino presto in direzione Genova.