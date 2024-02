Autostrade, la rabbia di Bassetti in coda sulla A26: “Liberate la Liguria, la state distruggendo”

Genova. Anche Matteo Bassetti, il celebre infettivologo del San Martino, si aggiunge all’elenco dei personaggi illustri che sono finiti intrappolati nei cantieri delle autostrade della Liguria e hanno riversato la propria indignazione sui social.

“Sono le 18.15, siamo partiti da Genova alle 17.00. Ebbene, per fare poco più di 50 chilometri, siamo poco dopo Masone, abbiamo impiegato un’ora e 20 minuti. Questa è la situazione delle autostrade liguri”, ha denunciato ieri il medico con un reel pubblicato sul suo profilo Instagram. L’odissea si è consumata sulla A26 in direzione nord, “ma sulla A7 c’era cartello con scritto 5 km di coda dopo Bolzaneto”, ricorda Bassetti.

“La Liguria è attanagliata da problemi di mobilità”, continua il direttore della clinica di malattie infettive che fa notare un paradosso: “Ieri ascoltavo 103,3. Praticamente lavora unicamente per la Liguria, almeno il 70% di ciò che non va, che non funziona, sono in Liguria”.

Quindi l’appello: “Noi siamo una regione molto ospitale, ma è dal 2018 che siamo in questa situazione. Vogliamo fare qualcosa, lo dico ad Autostrade, per rendere questa regione finalmente libera o vogliamo restare in questa situazione per anni?”. La coda interminabile finisce alle 18.40: “Siamo riusciti ad arrivare a Ovada, in un’ora e 40 si va da Milano a Firenze, in tre ore vanno da Milano a Roma. Liberate la Liguria dai cantieri e da società Autostrade che sta distruggendo questa regione“.

Non è la prima volta che un personaggio in vista fa leva sulla propria audience per denunciare la situazione delle autostrade in Liguria. L’anno scorso lo aveva fatto (di nuovo) Flavio Briatore, innescando anche la replica della società Autostrade.