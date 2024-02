Autostrada A7, incidente in galleria tra due tir e due auto: caos sul nodo genovese

Genova. Sulla autostrada A7 Milano-Genova, nel tratto compreso tra il bivio con la A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto in direzione Nord, si è verificato questa mattina intorno alle 8 un incidente in galleria che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e due auto (all’altezza del km 128,5).

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi (vigili del fuoco e 118), le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. La strada è stata sgomberata intorno alle 10 e la situazione è in lenta via di miglioramento.

Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e si registrano cinque chilometri di coda nel tratto compreso tra Genova ovest e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle.

Si registrano inoltre sette chilometri di coda di ripercussione sulla A12 Genova-Livorno, nel tratto compreso tra Genova Nervi ed il bivio con la A7 in direzione Genova.

Code di ripercussione anche sulla A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra Genova Pegli ed il bivio con la A7 verso Genova.

In alternativa, a chi è diretto verso Serravalle/Milano si consiglia di entrare in A7 direttamente alla stazione di Genova Bolzaneto.