Bruciore agli occhi e difficoltà a respirare: scatta l’allarme spray al peperoncino sul bus

Genova. Bruciore alla gola, occhi irritati e difficoltà a respirare. Sono i sintomi, tutti riconducibili allo spray al peperoncino, che hanno accusato domenica mattina i passeggeri di un bus in transito a Rivarolo, disturbi che hanno immediatamente fatto fermare l’autista per consentire alle persone presenti a bordo di scendere.

Tutto è successo poco prima delle 8 in piazza Durazzo Pallavicini. L’autista Amt ha riferito alla polizia, intervenuta sul posto, che i passeggeri hanno iniziato a chiedere di fermare il bus e aprire le porte perché non riuscivano a respirare bene e avevano bruciore alla gola e agli occhi. L’uomo ha quindi fermato il mezzo e i passeggeri sono scesi. A bordo era presente anche una donna incinta, ed è stato deciso di avvisare sia il 118 sia la polizia.

Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce di Manesseno e della Croce Rosa di Rivarolo, che hanno visitato i passeggeri e controllato che non fossero subentrate complicazioni soprattutto per donna in gravidanza. Ai poliziotti delle volanti arrivati in piazza Pallavicini, l’autista Amt ha confermato di avere avvertito anche lui i sintomi accusati dai passeggeri, pur in modo più lieve, e di avere sospettato che qualcuno potesse avere spruzzato spray al peperoncino, ma di non avere visto nessuno scendere dall’autobus e allontanarsi dopo la fermata di emergenza.

Il mezzo ha fermato la corsa e i poliziotti hanno avviato le indagini: qualche elemento in più potrebbe arrivare dalle videocamere di sorveglianza installate a bordo.