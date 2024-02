Autoarticolato incastrato in un tornante, chiusa e riaperta la strada del Monte Fasce

Aggiornamento ore 11.45. L’autoarticolato è stato rimosso e la strada è stata riaperta. Lo comunica la polizia locale.

Genova. Probabilmente ancora una volta il “colpevole” è un gps poco smart. Fatto sta che intorno all’alba di oggi, sabato 17 febbraio, in via Monte Fasce, sulle alture del levante di Genova, un autoarticolato si è incastrato bloccando la strada.

Il fatto è avvenuto all’altezza del civico 80, in uno dei tratti della strada più ripidi e stretti. Il mezzo pesante stava percorrendo via Monte Fasce in discesa. Ha provato a tagliare in qualche modo la curva ma si è incastrato con il rimorchio sul terrapieno di dislivello.

Parte delle ruote non sono a contatto con l’asfalto e questo porta tutto il veicolo in una situazione di pericolosa instabilità.

Il conducente del mezzo, con targa francese, ha chiamato i soccorsi. Sul posto è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi specifico poiché i mezzi dei vigili del fuoco non sono in grado di risolvere lo stallo.

La strada – comunica la polizia locale – è al momento interrotta nel tratto di collegamento con il comune di Sori.