Assi di forza, sì del consiglio comunale agli espropri per realizzare officina Amt e autosilos a Staglieno

Genova. E’ stata approvata dal consiglio comunale di Genova la delibera che dà il via libera agli espropri delle case di Staglieno, in Val Bisagno, che dovranno essere demolite per realizzare un parcheggio di interscambio da 450 posti e di una officina per le manutenzioni di autobus funzionale alla realizzazione del sistema dei “quattro assi di forza” del trasporto pubblico locale. Il silos si troverà dove oggi sorge la vecchia rimessa Amt.

L’amministrazione conta di far partire i lavori nel prossimo autunno mentre a maggio dovrebbero entrare nel vivo i cantieri stradali per la realizzazione delle linee elettrificate e proprio quella della Val Bisagno dovrebbe essere completata per prima. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione.

“Non possiamo dare fiducia all’amministrazione su un progetto sul quale fino a oggi sono state fatte molte osservazioni mai recepite”, ha detto Cristina Lodi (Misto). Filippo Bruzzone (Rossoverdi) ha dichiarato che il “progetto degli atti di forza non tiene conto in maniera complessiva delle esigenze di quel territorio”. L’esponente di Forza Italia Paolo Aimé ha invece sottolineato l’importanza della “realizzazione di un nuovo parcheggio di interscambio a prescindere dai quattro assi”.