Assi di forza e rifiuti, raccolta firme in Valbisagno: “Il Comune si confronti con la cittadinanza”

Genova. Il circolo Nuova Ecologia ha avviato una “raccolta firme lampo” per chiedere all’amministrazione un confronto con la cittadinanza sul progetto degli assi di forza in Bassa Valbisagno e sulla riduzione dei punti di raccolta dei rifiuti.

“Il nuovo asse centro del trasporto pubblico penalizzerà gli abitanti delle linee collinari che saranno costretti a cambiare mezzo in piazza Galileo Ferraris, allungando anche il percorso per l’unificazione di alcune tratte – si chiedono gli attivisti del circolo -? Come sarà garantita la salubrità dell’aria in vicinanza di scuole nella piazza dove sosteranno gli automezzi al capolinea? Il riposizionamento dei banchi del mercato, se spostati su via Monticelli, creerà una strozzatura insostenibile per il già congestionato corso Sardegna? I marciapiedi saranno davvero mantenuti nelle loro attuali dimensioni, vista l’intenzione di incrementare lo spazio viario (tre carreggiate più una linea di parcheggi per direzione di marcia e la pista ciclabile centrale)? Gli alberi che si intende impiantare saranno in piena terra per dar loro modo di svilupparsi come quelli a monte del corso?”.

Finisce nel mirino poi la “pianificazione dei nuovi punti di raccolta dei rifiuti che ne ha comportato la sostanziale riduzione, la manifesta insufficiente capienza dei nuovi contenitori proposti e la quasi scomparsa dei cestini: a questo punto siamo tentati dal realizzare un Libro Bianco (fotografico) in giro per il quartiere e la città sulla Genova da marciapiede (altro che Genova Meravigliosa)”.

I moduli da firmare sono disponibili fino al 10 febbraio nei seguenti punti:

Edicola C.so de Stefanis vicino angolo con Via Monticelli

Circolo Floris in P.za G.Ferraris

Edicola C.so Sardegna su attraversamento verso C.so de Stefanis

Edicola C.so Sardegna c/o scalinata per Piazza Solari

Bar Crema e cioccolata in Via Cagliari a fianco PalaAuxilium

Cioccolateria Robbiano in Via Don Orione

Panificio-pasticceria Dolce e Salato di C.so Sardegna

Circolo S.Zita in C.so Sardegna lato sud ex mercato ortofrutticolo

Panificio-focacceria La mia focaccia in C.so Sardegna poco prima P.za Giusti