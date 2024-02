Asl 4, da oggi in carica il nuovo direttore sanitario Andreoli: “Lavorerò in continuità”

Lavagna. Entra in servizio oggi, giovedì 1 febbraio 2024, il nuovo direttore sanitario dell’Asl4, Giovanni Battista Andreoli.

Già direttore medico di presidio dell’azienda del Tigullio e successivamente direttore della programmazione in Alisa, Andreoli riceve il testimone da Francesco Orlandini, che, dopo otto anni alla guida della direzione sanitaria, raggiunge la pensione.

“A conclusione del mio periodo di permanenza in Asl 4, desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i collaboratori che hanno condiviso con me questa esperienza – è il saluto di Orlandini -. Raggiungo il meritato riposo con soddisfazione, ma al tempo stesso con un po’ di dispiacere per non poter vedere la conclusione di un percorso iniziato insieme ai vari Professionisti che hanno collaborato con la direzione per raggiungere traguardi sempre più importanti, per il Tigullio e per tutta la comunità dell’Asl 4. Sono convinto che l’azienda continuerà questo percorso con il nuovo direttore sanitario, che peraltro conosce molto bene il territorio, e auguro a tutti una proficua continuazione della carriera”.

“Ho già lavorato in Asl 4 e perciò entro con il vantaggio di conoscere l’azienda e con l’obiettivo di portare avanti ciò che è stato fatto, in una logica di continuità. Assumo questo incarico consapevole dell’impegno che comporta, ma con la certezza di lavorare fianco a fianco con professionisti motivati e con importanti valori condivisi, in primis l’attenzione al singolo paziente in quanto persona – commenta il nuovo direttore sanitario, Andreoli -. Affrontare insieme le sfide collaborando lealmente e nella consapevolezza del contesto in cui si opera porterà a sviluppare e consolidare relazioni e sinergie innovative, che possono rappresentare un valore aggiunto nella presa in carico delle persone che hanno bisogno di guardare il Sistema Sanitario con fiducia”.