Asilo Peter Pan, ancora carenze di personale. Villa: “Risposta insufficiente del Comune”

Genova. “Alla scuola dell’infanzia Peter Pan, una persona è andata in pensione e da ieri, 5 febbraio, è stata assunta un’altra insegnante a tempo indeterminato. Certamente quando si verificano assenze impreviste, per malattie o permessi, può accadere che ci siano difficoltà gestionali, ma le insegnanti ogni volta si organizzano per sostenere il regolare servizio, modificando i propri turni e anche attraverso prestazione di lavoro straordinario. La Peter Pan è organizzata così: ci sono 3 sezioni infanzia e una primavera, 6 insegnanti per l’infanzia e 2 per la primavera, 4 unità di personale scolastico e 5 unità di insegnanti di sostegno, tutti assunti a tempo pieno e indeterminato”.

Lo ha detto l’assessore Marta Brusoni rispondendo all’interrogazione del consigliere Claudio Villa del Pd riguardante la carenza di personale insegnante presso la scuola infanzia comunale Peter Pan.

“È ormai da qualche mese che bambini e famiglie della scuola dell’infanzia comunale Peter Pan subiscono disservizi a causa della mancanza di personale nella struttura. Nell’asilo, infatti, sempre più frequentemente vengono mescolate le classi e chiuse sezioni della materna al pomeriggio – risponde Villa – Il personale oggi presente nella struttura fa tutto quanto in suo potere per garantire il miglior servizio possibile, ma non è sufficiente. La mancanza di insegnanti ha generato, e continua a generare, disservizi che vanno a incidere sull’organizzazione delle famiglie, sul diritto alla scuola di bambini e bambine e sulla corretta fruizione di un servizio essenziale”.

“Con la mia interrogazione ho raccolto l’appello di numerosi genitori che da mesi subiscono un pesante disservizio. Alla scuola Peter Pan, così come in molte altre scuole comunali, si registra oggi un’emergenza rispetto ai numeri del personale scolastico: spesso è insufficiente e non viene messo nelle condizioni di soddisfare le necessità basilari delle famiglie. La risposta dell’assessora Brusoni, che assicura la pronta sostituzione dell’insegnante andata in pensione qualche giorno fa, non è sufficiente. Questa nuova nomina va, di fatto, solo a ripristinare il numero di insegnanti presenti in una fase già critica per l’istituto. Occorre che vengano destinate maggiori risorse alla scuola Peter Pan e, in generale, a tutte le scuole gestite dal Comune, per assicurare a famiglie e bambini un servizio costante e di qualità” conclude”.