Asili nido, a Genova gli aumenti più salati in quelli privati: si paga sino a 500 euro al mese

Genova. A Genova le rette degli asili nido son aumentati di oltre l’11% rispetto al 2022, facendo del capoluogo ligure una delle città in cui sono saliti di più. Lo attesta uno studio di Altroconsumo, che ha preso in considerazione gli asili comunali e 285 privati in otto città – Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna, Genova appunto, Napoli e Palermo – per fare una fotografia dello stato dei sistemi di welfare italiani.

Prendendo in considerazione 9 ore di frequentazione giornaliere, il costo medio mensile di un asilo nido privato a Genova è di 500 euro, un aumento dell’11% rispetto al 2021-2022. Per una frequentazione part-time – 5 ore e mezza – il costo è di 390 euro. Le altre città in cui l’aumento è stato più marcato sono Roma e Milano: nella Capitale il costo è di 599 euro, a Milano di 812.

Altroconsumo ha quindi analizzato le tariffe mensili per l’orario massimo di frequenza per un bambino di 18 mesi ridente nel territorio comunale (inclusi i pasti e le spese di iscrizione): con orario 8-18.15, senza isee il costo è 492 euro, con isee inferiore ai 10.000 euro il costo al mese è di 100 euro, che sale a 297 per isee inferiore ai 20.000 e a 448 per isee inferiore ai 30.000 euro. La retta media mensile per una famiglia con un isee di 30 mila euro si aggira sui 500 euro a Milano e Torino, poco meno a Firenze. Nei nidi privati gli orari sono maggiormente flessibili, ma la retta media sale: 640 euro, tranne a Milano che raggiunge gli 800 euro mensili.

A inizio 2024 la Regione Liguria ha stanziato oltre 8 milioni di euro per due anni per garantire la gratuità degli asili nido (servizi educativi per la prima infanzia: nidi d’infanzia, centri bambini e bambine, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera). Le domande possono essere inviate a partire dal 15 febbraio, e il contributo riconosciuto alle famiglie per un massimo di undici mensilità sarà fino a 500 euro mensili (in relazione alle spese di frequenza sostenute) in caso di Isee fino a 30mila euro e fino a 300 euro mensili in caso di Isee maggiore di 30mila euro e non superiore a 35mila euro. Si potranno ottenere fino a 11 voucher all’anno per ciascun figlio.