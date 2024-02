Art Recup: la passione per l’arte che si tramanda di generazione in generazione

L’arte è una passione emozionante, in alcuni casi totalizzante, che può emozionare, ispirare e far riflettere. Per noi di Art Recup, la passione per l’arte è qualcosa di più di un semplice lavoro: è una passione che ci unisce e che ci spinge a dare il massimo per i nostri clienti.

Art Recup è un’azienda di antiquariato che nasce nel 1997, ma le cui radici affondano nella tradizione di tre generazioni di antiquari, attivi in campo internazionale. Questa ascendenza ci ha trasmesso un patrimonio di conoscenze ed esperienze che si traduce in servizi di alta qualità ed elevata competenza specifica.

Grazie a queste radici e a queste premesse siamo in grado di offrire ai nostri clienti un’ampia gamma di servizi, pensati per soddisfare ogni esigenza. Valutiamo e ritiriamo direttamente a domicilio interi arredamenti, mobili, sculture, dipinti, oggettistica, antiquariato orientale e arte cinese, complementi di arredo dall’800 fino agli anni 70. Forniamo consulenza e assistenza nella gestione del patrimonio artistico. Le nostre valutazioni sono effettuate sulla base di diversi parametri, tra cui l’epoca di provenienza dell’oggetto, lo stato di conservazione, lo stile, i materiali utilizzati, gli eventuali autori noti e la provenienza geografica.

Se sei interessato a valutare o vendere i tuoi oggetti d’arte, mobili o complementi di arredo, contattaci tramite il nostro sito web o tramite telefono. Saremo lieti di fornirti una valutazione gratuita e senza impegno. Art Recup opera in tutta la Liguria, in Costa Azzurra, nel basso Piemonte e in Lombardia meridionale fino a Milano.