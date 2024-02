Arenzano, domenica l’appuntamento con la Ren Ten: si punta al nuovo record di partecipazioni

Arenzano. Lo scorso anno furono 258 gli atleti classificati alla Ren Ten, un numero che potrebbe essere battuto considerando il flusso di adesioni già giunte alla sfida sui 10 chilometri di Arenzano, valida per il 10° Grand Prix Liguria Running. A tal proposito, proprio in occasione della gara, si svolgeranno le premiazioni della passata edizione del circuito.

Per quanto concerne i favoriti della corsa, se in campo maschile c’è ancora riserbo in quanto si spera di portare ad Arenzano qualche big del mezzofondo italiano come avvenne lo scorso anno con la vittoria del pluricampione nazionale El Otmani, al momento il pronostico è tutto per Ghebrehanna Savio. Fra le donne si prospetta grande battaglia, con la russa Evgeniia Taubert a cui spettano i favori del pronostico, ma sfidata da Martina Rosati (Atletica Alba Docilia), la specialista del trail Elisabetta Negra (Asd Inrun) e Laura Scarafone (Cambiaso Risso). Significativa sarà la partecipazione del gruppo I Maratonabili che, con la consueta allegria, chiuderanno il gruppone degli atleti in gara.

Lo start è previsto per le ore 9,30 di domenica 3 marzo sulla via Aurelia, all’altezza di piazza Matteotti. Iscrizioni ancora aperte al costo di 20 euro; non sarà possibile iscriversi il giorno della gara. Da sottolineare che per gli atleti tesserati con società appartenenti al Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento, la quota sarà di 10 euro fino al venerdì antecedente la gara. Il ritiro del pettorale potrà essere effettuato presso i locali del Grand Hotel sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 7 alle 9.

A fine gara premiazioni riservate ai primi tre assoluti e di categoria. I primati della gara sono 31’16″ e 37’42”, stabiliti lo scorso anno rispettivamente da Said El Otmani e Laura Brenna.