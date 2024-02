Apnea, due record italiani firmati USS Dario Gonzatti con Francone e Cianfoni

Pavia. Sabato scorso, a Pavia, in occasione della gara di apnea indoor denominata 1° Trofeo Bright Solutions PaviApnea, Cristina Francone, con la distanza di 228,70 metri, ed Alessandro Cianfoni, con la distanza di 104,62 metri, hanno stabilito i nuovi record italiani, rispettivamente, di apnea dinamica con monopinna e di apnea dinamica senza attrezzi paralimpica in vasca da 25 metri.

Il precedente record italiano di apnea dinamica con monopinna in vasca da 25 m, pari a 225,00 m, apparteneva alla stessa atleta portacolori della USS Dario Gonzatti, che lo aveva conseguito a Genova, il 2 febbraio 2020, in occasione del 4° Trofeo Dario Gonzatti, mentre il precedente record italiano di apnea dinamica senza attrezzi paralimpica in vasca da 25 metri apparteneva sempre all’atleta nativo di Velletri, ed anch’egli in forza presso l’USS Dario Gonzatti, che lo aveva realizzato a Lignano Sabbiadoro , il 20 novembre 2022, nel corso del Campionato Italiano Paralimpico di Apnea Indoor, con la misura di 100,00 metri.