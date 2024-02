Antimafia, il Pd: “La lotta alla criminalità organizzata diventi un tema centrale per l’amministrazione comunale”

Genova. “Le inchieste condotte dalla DDA di Genova, riportate sulla stampa degli ultimi giorni, confermano la permeabilità del tessuto economico e sociale della nostra Regione alle infiltrazioni di stampo mafioso. Peraltro, nel 2023, Genova figurava al secondo posto in Italia per i delitti di contrabbando. Moltissime realtà associative, nel loro quotidiano, lottano e diffondono il proprio impegno per la legalità, svolgendo un lavoro encomiabile; ma l’antimafia non può essere un tema di esclusivo appannaggio della società civile. La lotta alla criminalità organizzata deve essere un tema centrale per l’Amministrazione comunale”. Lo dicono in una nota congiunta Martina Caputo, Responsabile Legalità PD Genova, Edoardo Marangoni, Responsabile Partecipazione PD Genova e Davide Patrone, Consigliere Comunale PD Genova, membro dell’Osservatorio sull’uso sociale dei beni confiscati del Comune di Genova.

“Solo pochi mesi fa, avevamo segnalato la mancata convocazione dell’Osservatorio del Comune di Genova sul riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata – incalzano i dem – Il cui contrasto deve essere un tema trasversale che impegni il Comune a un costante confronto con la cittadinanza, il mondo del lavoro, le associazioni e tutte le realtà che quotidianamente lottano per portare trasparenza e legalità nella nostra città”.

“È una battaglia prima di tutto sul piano culturale – concludono – e il Sindaco e la Giunta devono assumersi il ruolo da protagonisti su questi temi, attraverso il monitoraggio congiunto tra assessorati dei fenomeni e il perseguimento di buone pratiche, da attuarsi nella massima concertazione con le realtà associative impegnate sul tema e con le altre istituzioni”.