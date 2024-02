Antenna di Promontorio, ipotesi ricollocazione alternativa. Mascia: “Mitigare l’impatto paesaggistico”

Genova. Da un lato completare gli interventi per mitigare l’impatto paesaggistico sul quartiere e dall’altro la possibilità di trovare una collocazione alternativa ma sempre nella zona. Sono questi i due binari di intervento che l’amministrazione comunale sta seguendo per quanto riguarda la presenza di una nuova antenna per la telefonia mobile nel quartiere Promontorio, sulle immediate alture di Sampierdarena.

A sottolinearlo lo stesso assessore all’Urbanistica Mario Mascia che ha ricostruito gli ultimi passaggi di questa vicenda che vede da una parte l’azienda InWit, responsabile dell’impianto, e dall’altra i residenti della zona che in questi mesi si sono organizzati in un comitato per “difendere” il proprio quartiere da soluzioni impattanti, sia a livello estetico-paesaggistico, sia a livello di salute e qualità della vita.

“Abbiamo convocato InWit – sottolinea Mascia alla presenza degli uffici comunali e della Soprintendenza abbiamo ribadito la necessità di sistemare a regola d’arte il muro interferito dall’intervento e di mitigare l’impatto paesaggistico dell’antenna, anche e soprattutto dalla visuale della creuza storica. Abbiamo pertanto prospettato l’opportunità di valutare insieme, aldilà di ogni ridimensionamento e ricoloritura, l’ipotesi di una ricollocazione alternativa dell’impianto“.

In altre parole, dopo l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, viziato da un errore formale (i rendering non corrispondevano alle dimensioni reali dell’antenna), si deduce che l’azienda – che Genova24 ha provato a contattare senza esito – vorrebbe mantenere il sito già individuato, riducendone gli impatti. Al contempo, però, con l’intermediazione della civica amministrazione, si potrebbe trovare un’area alternativa per l’impianto. “Di questo il Comitato Promontorio, con cui finora ho avuto riunioni e contatti frequenti nell’ottica della massima trasparenza e correttezza reciproca, è stato informato da me personalmente nel corso di un colloquio telefonico giusto venerdì scorso – continua l’assessore – La prossima settimana si terrà un sopralluogo proprio al fine di verificare sul posto le opzioni concretamente attivabili”.